نورة الجسمي: «العين ماسترز للريشة الطائرة» منصة مهمة لنشر اللعبة

أعربت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن فخرها باستضافة بطولة العين ماسترز للريشة الطائرة 2025، البطولة الوحيدة ضمن جولات BWF في المنطقة، مؤكدة أن «العين ماسترز» ليست مجرد منافسة عالمية، بل هي منصة مهمة لنشر اللعبة في الدولة، وإلهام الأجيال الصاعدة من اللاعبين، وتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الريشة الطائرة العالمية.

وقالت إن إطلاق الشعار هو بداية رحلة مثيرة نترقب من خلالها تقديم صورة مشرفة لمدينة العين أمام العالم.

جاء ذلك بعدما كشفت اللجنة المنظمة عن الشعار الرسمي للبطولة وذلك بالتزامن مع وصول العد التنازلي إلى 100 يوم على انطلاق الحدث الأبرز في رياضة الريشة الطائرة على مستوى المنطقة، والوحيد ضمن جولات الاتحاد الدولي للعبة في الشرق الأوسط.

ويعكس الشعار، الذي جاء بتدرجات من اللونين البنفسجي والذهبي، تراث مدينة العين العريق وتطلعاتها المستقبلية، حيث يتضمن صورة لريشة الطائرة إلى جانب معالم المدينة الشهيرة مثل الحصن التاريخي وجبالها الشامخة، في تجسيد مثالي لتلاقي الرياضة والثقافة.

ومن المقرر أن تقام بطولة العين ماسترز 2025، وهي جزء من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي العالمية «فئة سوبر 100»، خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبلين في نادي العين الرياضي. وتنظم البطولة من قبل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، حيث يستقطب الحدث 250 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، يتنافسون على نقاط تصنيف مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقسم الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: البطولة تجسد التزامنا المتزايد في جعل أبوظبي وجهة رائدة للرياضة العالمية، وتعكس رؤيتنا لتطوير رياضة الريشة الطائرة في الدولة. نحن فخورون بدعم هذا الحدث البارز ونتطلع إلى آثاره الإيجابية بعيدة المدى على مستقبل اللعبة في الإمارات.

وقد سجل لاعبو الإمارات في السنوات الأخيرة حضوراً متصاعداً على الساحة الدولية، حيث سجلت اللاعبتان تابيا عمر وميشا عمر إنجازاً تاريخياً بكونهما أول من يمثل الدولة في بطولة العالم للريشة الطائرة 2025 في باريس، في خطوة تعتبر مفصلية في مسيرة اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة. وفي النسخة المقبلة من بطولة العين ماسترز، الحدث الوحيد في الشرق الأوسط ضمن روزنامة الاتحاد الدولي، ستكون الأنظار موجهة إلى اللاعبين المحليين الذين سيطمحون للتألق على أرضهم وأمام جماهيرهم.

ومع بدء العد التنازلي، تتصاعد وتيرة التحضيرات في المدينة استعداداً لاستقبال هذا الحدث العالمي، في أجواء من الترقب والحماس. وتتضمن خطة الترويج للبطولة إطلاق سلسلة من الفعاليات المجتمعية والمدرسية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر المقبلة، تهدف إلى نشر ثقافة الريشة الطائرة في أوساط الشباب، واكتشاف وصقل المواهب الواعدة في الدولة.