150 مواطناً ومواطنة شاركوا في تحدي فرجان دبي للبادل



اختتمت بنجاح كبير منافسات النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل، والتي نظمتها مؤسسة «فرجان دبي» في ملعب رياضة بادل لاين - المزهر، خلال الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات البطولة، وضمن نتائج البطولة، حصد ناصر الكتبي وحمد الحوسني من فريج «ندالشبا» المركز الأول في الفئة المفتوحة «C شباب»، وفي الفئة المفتوحة «C بنات»، فازت عليا طاهر وفاطمة الجناحي من فريج الجافلية بالمركز الأول، وفي الفئة المفتوحة «D بنات»، حصدت شرينة محمد ومريم النعيمي من فريج «البرشاء» المركز الأول.



من جهتها، أعربت علياء الشملان مديرة «فرجان دبي»، عن سعادتها بنجاح النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل، الذي شهد مشاركة متميزة لأكثر من 150 مواطناً ومواطنة، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام برياضة البادل في مجتمعنا والتفاعل الإيجابي مع الفعاليات الرياضية، مشيرة إلى أن هذا الحدث لم يكن مجرد منافسة رياضية فقط، بل كان منصة لاكتشاف المواهب الوطنية، وإبراز الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة وترسيخ التلاحم المجتمعي.