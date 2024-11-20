«دبي الرياضي» يطلق «كأس البادل للمؤسسات الحكومية»

كشف مجلس دبي الرياضي عن إطلاق بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية» التي تقام بالتعاون مع المجلس، وينظمها نادي «جست بادل» على ملاعبه بميناء راشد من 13 إلى 15 ديسمبر بهدف اكتشاف المواهب من منتسبي الدوائر الحكومية من الإماراتيين الذين يمارسون اللعبة وزاد عددهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 256 لاعباً يمثلون 32 فريقاً.

تم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه، فوزية فريدون مدير قسم الرياضات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، وأنور إدريسي مدير نادي جست بادل، وآن جياو الرئيس التنفيذي لشركة رويال جريفين المشاركة في التنظيم، وهنري تشان ممثل شركة «كوك وان» راعي البطولة، بحضور لاعب كرة القدم الفرنسي إبراهيم باه، واللاعب الأرجنتيني أدريان إدواردو فيرناندز.

وأكدت فريدون أن إطلاق كأس البادل للمؤسسات الحكومية يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها اللعبة في دبي وانتشارها بشكل واسع، وقالت: «يسعدنا التعاون مع نادي جست بادل الرائد لتنظيم هذه البطولة، التي تعد إضافة جديدة ومميزة لقائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي على مدار العام، وهي نموذج مثالي للتعاون بين القطاع العام والخاص».

وأضافت: «رسخت البادل مكانتها في دبي بالانتشار الواسع والسريع واكتسبت شعبية كبيرة، حيث زاد عدد الملاعب المخصصة لرياضة البادل وانتشرت في كل مكان في دبي، وتشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً على ممارستها من مختلف الجنسيات والأعمار وجميع الفئات والمستويات البدنية، واستضافت دبي العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر بطولة العالم للمنتخبات وبطولات الأساتذة وآخرها بطولة بريمير دبي بادل بي1، التي شهدت مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم».

أولوية التسجيل

وكشف أنور إدريسي عن فتح باب التسجيل في البطولة، وأنه سيتم اختيار 32 فريقاً للمشاركة حسب أولوية التسجيل، مشيراً إلى أنه يسمح لكل فريق بضم 8 لاعبين من المواطنين ولن يسمح بمشاركة المحترفين المسجلين في الأندية أو اتحاد الإمارات للبادل، وأضاف: ستقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد وخروج المغلوب، ويحصل الفائز بالمركز الأول 30 ألف درهم والثاني 20 ألف درهم.

وقال هنري تشان: إن رعاية الحدث يأتي ضمن مسؤولية المجتمعية لشركة «كوك وان» التي فتحت مقراً لها في دبي بهدف التوسع في المنطقة.

وقال: يسعدنا أن نكون شركاء في تنظيم هذه البطولة الرائدة التي تسهم في اكتشاف الموهوبين الإماراتيين، وقد اخترنا في شركة كوك وان فتح مكتب في دبي بسبب النهضة التي تشهدها في جميع المجالات الرياضية والسياحية والاقتصادية، ولدينا رغبة بأن نخصص جزءاً من عملنا لصالح المجتمع وقد شاركنا من قبل في قمة المناخ، والعديد من الفعاليات المجتمعية، وسعداء بدعم هذه البطولة، من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية وأهمية الرياضة في المجتمع، واختيارنا لرياضة البادل كونها من بين الرياضات الأكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، وتمتلك كل المقومات، لأن تكون رياضة أولمبية مستقبلاً، ومع توحد الرياضة مع التكنولوجيا يمكن أن يكونا مستقبلاً باهراً.