انطلاق النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل



انطلقت، أمس، النسخة الثالثة من تحدي فرجان دبي للبادل، التي تنظمها مؤسسة «فرجان دبي» في ملعب رياضة بادل لاين - المزهر، وتختتم غداً، بمشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من مختلف الفئات العمرية.

ويهدف تحدي فرجان دبي للبادل إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي بين أبناء الفرجان واعتماد أنماط حياة صحية، إضافة إلى بث الروح الرياضية وترسيخ الإيجابية والسعادة بين أفراد الأحياء السكنية، واكتشاف المواهب الوطنية في رياضة البادل ومنحهم الفرصة للمشاركة في البطولات الدولية.

ومن المقرر إقامة المنافسات في التحدي بين فرق تمثل جميع الأحياء السكنية في دبي، على أن يتم تخصيص جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.