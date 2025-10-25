دولية الإمارات للطاولة تكتب مشهد الختام بتتويج الفائزين



أسدل الستار على منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، إحدى سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للعبة، والتي نظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها 265 لاعباً ولاعبة مثلوا 26 دولة، وأقيمت على مدار 4 أيام بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وأحرز الأوغندي جوزيف سيباتينديرا، لقب فئة تحت 11 سنة للناشئين بفوزه في المباراة النهائية على الإيراني نيكان شيرفاني 3-0، ونجحت أوليسيا إيلينا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي في الفوز بلقب نفس الفئة للناشئات بفوزها على الأوغندية بتينس أنيانجو 3-2.



وفاز يفجيني دوسوف الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي، بلقب فئة تحت 15 سنة للناشئين، بتغلبه على الأمريكي شيراج برادهان 3-0، وفي نفس الفئة للناشئات، فازت الهندية أنكوليكا تشاكرابورتي بالمركز الأول بتغلبها 3-0، على ماريا ماكسيموفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي.

وفي فئة تحت 19 سنة للشباب، سيطر الكوريون على المراكز الأولى، بعدما فاز لي هيون هو على مواطنه ما يونجمين في المباراة النهائية 3-0، وفي نفس الفئة للشابات، فازت إسينيا شيروكوفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي بالمركز الأول بتغلبها 3-2، على الهندية أفاني تريباثي.



وشهد اليوم الختامي حضور حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة ومدير البطولة، ومحمد خوري وفيصل الكعبي عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، الذين توّجوا الفائزين والفائزات بالميداليات.

وأعرب محمد خوري، عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها البطولة، مؤكداً أنها من أبرز الفعاليات في أجندة الاتحاد السنوية لما تحققه من مكاسب فنية وإدارية وتنظيمية، وقال: المشاركة الواسعة من مختلف دول العالم، منحت لاعبينا فرصة الاحتكاك المباشر مع مدارس متنوعة في اللعبة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطوير مستواهم الفني وصقل خبراتهم الدولية، كما تؤكد البطولة قدرة الكوادر الوطنية على إدارة بطولات ذات طابع عالمي وفق أعلى المعايير، بما يعزز مكانة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية.



وأضاف: مثل هذه البطولات تُسهم في دعم مفهوم السياحة الرياضية، وتُبرز إمارة دبي كوجهة مثالية لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة وتنظيم احترافي متميز، وخبرات متراكمة على مدار سنوات من استضافة الأحداث، وهناك ثقة متبادلة مع الاتحادات الرياضية الدولية التي ترحب دائماً بإقامة البطولات على أرض الإمارات، والاتحاد يعمل على تطوير منظومة التسويق الرياضي لجميع بطولاته المحلية والدولية، إلى جانب نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لضمان استدامة التطور والنجاح لكرة الطاولة الإماراتية.