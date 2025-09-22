دبي تستضيف بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة أكتوبر المقبل



تستضيف دبي، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة. وتأتي البطولة بعد نجاح النسختين الماضيتين، حيث أقيمت الأولى في مدينة العين والثانية في دبي، وشهدتا مشاركة قياسية من دول العالم المختلفة. وتقام منافسات النسخة الجديدة في فئات تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة فردي للبنين والبنات، إضافة إلى الزوجي المختلط لفئتي تحت 15 و19 سنة.



وأوضح أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن الاتحاد ينتظر تقارير الاتحاد الدولي وتأكيد الأعداد النهائية للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، تمهيداً لاستكمال الترتيبات الخاصة بالبطولة. وأكد أن البطولة باتت تحظى بمكانة بارزة في أجندة الاتحاد الدولي، بفضل النجاحات الكبيرة التي تحققت في النسختين السابقتين، والأرقام القياسية للمشاركين في الفئات المختلفة.