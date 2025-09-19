اتحاد التنس يجتمع مع ممثلي أندية التنس والأكاديميات



عقد اتحاد الإمارات للتنس اجتماعاً مع ممثلي أندية التنس والأكاديميات في الدولة بقاعة اللجنة الأولمبية في دبي، بحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، وعلياء بوجسيم عضو مجلس الإدارة، والصربي ملادان ميلينوفيتش مدرب المنتخب الوطني، واللاعب الدولي عمر بهروزيان، وممثلي أكاديميات التنس في الدولة ونخبة من الإداريين والحكام، تم خلاله بحث النتائج المتحققة خلال الموسم الرياضي 2025 وبحث خطة العام 2026، كما سلط الاجتماع الضوء على المكاسب الإيجابية لتنس الإمارات، حيث تعد الأكاديميات الشريك الأساسي لنشر ثقافة ممارسة التنس في الإمارات.



وتم خلال الاجتماع بحث خطة مسابقات وفعاليات الموسم الرياضي المقبل 2026، والمبادرات المقبلة والخطط الرامية لتحقيق المزيد من المكاسب الهادفة، وشارك فيه ممثلو أبرز 15 نادياً وأكاديمية للتنس منضوية تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس.



وثمن ناصر المرزوقي الرعاية المميزة والدعم المستدام لسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وأهمية الدور الذي تلعبه الكوادر الوطنية، ما ساهم بتطور بارز لتنس الإمارات، مشيدا بالجهود التي تبذلها أندية وأكاديميات التنس في الدولة، كاشفاً عن أنه سيتم رفع عدد البطولات الدولية والمحلية التي تم تنظيمها في العام الحالي، معرباً كذلك عن تفاؤل كبير بزيادة عدد البطولات التي سيتم تنظيمها خلال العام 2026 بانضمام بطولة أبوظبي الدولية للشباب إلى البطولات التي تنظم في دبي والفجيرة، وكذلك بطولة المنتخبات والتي سيتم تنظيمها في الفجيرة.



بدورها، أكدت علياء بوجسيم، أن تنس الإمارات شهد تطوراً كبيراً بالرغم من التحديات، خصوصاً في استكشاف وتطوير المواهب المواطنة من الجنسين، كما ثمنت جهود الأكاديميات تطوير المدربين لكي يواكبوا النقلة النوعية التي تعيشها تنس الإمارات، موضحة أن الموسم المقبل سيشهد إضافات فنية عالية.