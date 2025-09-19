9 ميداليات لمنتخب كرة الطاولة في البطولة العربية بالمغرب



اختتم منتخب الإمارات لكرة الطاولة مشاركته في النسخة الـ36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، التي أسدل الستار على منافساتها أمس في مدينة الدار البيضاء المغربية، بحصاد 4 ميداليات جديدة، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 9 ميداليات في مختلف الفئات.



وأحرز محمد سعيد المسيبي الميدالية الفضية في فردي تحت 13 عاماً، بينما نال زميله ناصر متعب المري البرونزية في الفئة نفسها، وحصد علي أحمد الحواي برونزية فردي تحت 17 عاماً، وأحمد سعيد المسيبي برونزية فردي تحت 15 عاماً. وكان المنتخب قد توج في وقت سابق بـ5 ميداليات أخرى توزعت بين ذهبية فرق تحت 13 عاماً، وفضية فرق تحت 17 عاماً، وبرونزية فرق تحت 15 عاماً، إضافة إلى فضيتين في منافسات الزوجي تحت 15 وتحت 17 عاماً.