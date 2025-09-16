منتخب الإمارات يتأهل لنهائي مسابقتي الزوجي بالبطولة العربية لكرة الطاولة



تأهل منتخب الإمارات لكرة الطاولة إلى نهائي مسابقتي الزوجي لفئتي تحت 15 و17 سنة في النسخة الـ 36 من بطولة المنتخبات العربية لكرة الطاولة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين العرب، وتختتم منافساتها يوم 18 سبتمبر الجاري.



وبهذا التأهل ضمن المنتخب الوطني ميداليتين جديدتين، حيث يلتقي فريق الأشبال تحت 15 سنة، المكون من أحمد سعيد ويوسف الحواي، مع نظيره السعودي في المباراة النهائية لزوجي هذه الفئة، فيما يخوض فريق تحت 17 سنة، المكون من الثنائي علي الحواي وحمد الهاشمي، النهائي أمام منتخب قطر.



وكان منتخب الإمارات قد أحرز ثلاث ميداليات في منافسات الفرق بالبطولة حتى الآن، بفوزه بذهبية تحت 13 سنة، وفضية تحت 17 سنة، وبرونزية تحت 15 سنة.