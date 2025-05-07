«دبي بريميير بادل P1» في حلة أكثر تطوراً 9 نوفمبر

تستعد بطولة «دبي بريميير بادل P1» لإطلاق دورتها الثانية بحلة أكبر وأكثر تطوراً، حيث تُقام في موقع جديد خلال الفترة من 9 نوفمبرالمقبل حتى 16 منه. ويأتي هذا التطور المرتقب بعد النجاح الباهر الذي حققته البطولة في دورتها الافتتاحية أواخر عام 2024، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً بلغ 24 ألف مشجع، وقد أُعلن عن طرح تذاكر الحجز المبكر للدورة الثانية من البطولة بأسعار مخفضة منذ اليوم.

وكشفت شركة جالوب جلوبال، الجهة المنظمة للبطولة، أن الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة ونمو شعبيتها قاد إلى تغيير مكان إقامة البطولة من استاد سوق دبي الحرة للتنس، والذي يتسع لـ 5 آلاف متفرج، إلى مجمع حمدان الرياضي، أكبر منشأة رياضية داخلية في الشرق الأوسط، بسعته البالغة 15 ألف متفرج.

ويمتد المكان الجديد على مساحة 24 هكتاراً، وهو من أكبر المرافق متعددة الاستعمالات في العالم، ومن المقرر تقسيمه إلى قسمين، بحيث يشغل الملعب الرئيسي نصف المساحة الفعالية، بينما تقام بقية المباريات على ثلاثة ملاعب فرعية.

كما يعتزم المنظمون فتح ملعبين تدريبيين أمام الجمهور، ليتسنى للجميع مشاهدة أفضل نجوم اللعبة وهم يقومون بالإحماء، استعداداً لخوض المباريات.

وصمم الملعب الرئيسي ليتسع لأكثر من 7 آلاف متفرج، وهو ما يعد رقماً قياسياً في دولة الإمارات.

وارتفعت قيمة جوائز البطولة بشكل طفيف في فئتي الرجال والسيدات من 470 ألف يورو (1.96 مليون درهم إماراتي) إلى 474,500 يورو (1.98 مليون درهم إماراتي).

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس: «شكل إطلاق بطولة دبي بريميير بادل P1 في عام 2024 لحظة تاريخية لرياضة البادل تنس، التي شهدت تنامي شعبيتها بصورة ملحوظة في دولة الإمارات. ونترقب بداية فعاليات الدورة الثانية من البطولة في دبي في شهر نوفمبر المقبل، ونفخر بدعمنا لأكبر بطولة تقام على أرض الإمارات».

زخم كبير

وبدوره قال سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «إن عودة بطولة دبي بريميير بادل P1 إلى جدول الموسم الرياضي في منطقة الشرق الأوسط تسلط الضوء على الزخم الكبير، الذي تحظى به هذه الرياضة في المنطقة، وجميع أنحاء العالم.

ونتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الجماهير في دورة العام الجاري، ضمن أجواء شائقة داخل مجمع حمدان الرياضي.

إن هذه البطولة هي المرة الأولى، التي يستضيف فيها المجمع الرياضي متعدد الأغراض بطولة في رياضة البادل تنس، بعد أن استضاف في السابق فعاليات كرة السلة، وكرة الريشة، والسباحة، والتنس، والكرة الطائرة، وكرة الماء، وغيرها من الفعاليات الرياضية».

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن استضافة فعاليات رياضية كبرى ومهمة مثل بطولة بريميير بادل P1 دبي من شأنها تعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، والمساهمة أيضاً في نمو اقتصادها، وذلك يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقعها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وعلى ضوء النجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية فإننا نتطلع لاستضافة النسخة الجديدة للبطولة ضمن وجهة جديدة، لتقديم تجربة استثنائية عالمية المستوى للرياضيين والجمهور على حد سواء».

وقال إيفان موديا، مدير بطولة دبي بريميير بادل P1 والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: «تتمتع رياضة البادل تنس بمكانة عالمية، وكلنا ثقة بأن هذه الرياضة ستشهد نمواً مستمراً، وخاصة في دولة الإمارات.

وشهدت الدورة الأولى من البطولة نجاحاً كبيراً، حيث سجلت حضور 24,000 مشاهد، ودعماً كبيراً من 15 جهة شريكة للبطولة. وفي دورة العام الجاري قمنا بتغييرات وتحديثات مهمة للبطولة، وبشكل خاص في موقع استضافة الفعالية.

وكلنا ثقة بقدرتنا على ضمان نجاح الدورة الثانية من الفعالية في نوفمبر المقبل، وذلك بفضل الدعم الاستثنائي، الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والجهات الحكومية المعنية».