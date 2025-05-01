236 لاعباً في بطولتي بادل بدبي والمنامة

باتت «أكاديمية وورلد بادل أكاديمي» أول من تنظم بطولتين رسميتين من بطولات الاتحاد الدولي للبادل (FIP) في دولتين مختلفتين في الأسبوع نفسه.

وخلال أسبوع حافل بالإثارة، شهدت بطولتا «FIP سيلفر داماك – دبي وFIP برونز درة البحرين» مشاركة 236 لاعباً من 38 جنسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل والاتحاد البحريني للبادل.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «بطولة FIP سيلفر داماك دبي شكّلت محطة مهمة في مسيرة البادل في دولة الإمارات، بفضل دعم شركة داماك وبالشراكة مع وورلد بادل أكاديمي، يعكس هذا الحدث مدى التقدم الذي أحرزته الرياضة، والمستقبل الواعد الذي ينتظرها في المنطقة».

فخر

وقال علي العارف، الرئيس التنفيذي لأكاديمية وورلد بادل أكاديمي: «استضافة بطولتين دوليتين في دولتين مختلفتين وفي الوقت نفسه، هو أكثر من مجرد إنجاز؛ إنه انعكاس لما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الرؤية مع التعاون والتنفيذ. نحن فخورون بقيادة مسيرة تطور رياضة البادل عالمياً، ملعباً بعد آخر».

وعبّر فهد كانو، رئيس الاتحاد البحريني للبادل، عن فخره بهذا الحدث قائلاً: «بطولة FIP برونز درة البحرين كانت لحظة فارقة لرياضة البادل في البحرين. شراكتنا مع وورلد بادل أكاديمي وتنظيم هذا الحدث بدعم من درة البحرين والرعاة الآخرين يبرهن على مدى تطور هذه الرياضة واستعدادنا للارتقاء بها إلى مستويات أعلى».