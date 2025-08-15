ميشا وتابيا عمر تنضمان إلى «أبوظبي للمضرب»

وقّع نادي أبوظبي لألعاب المضرب عقداً مع نجمتَي الريشة الطائرة الصاعدتين ميشا عمر خان وتابيا عمر خان، اللتين تمثلان دولة الإمارات في البطولات الدولية تحت 17 و19 سنة، وتعدان من أبرز المواهب الواعدة في اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

جاء توقيع العقد بحضور بشرى النجار، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، والدكتور شريف حمدي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، وأحمد عبدالله المصعبي، مدير قسم أندية الرياضات الفردية في مجلس أبوظبي الرياضي.

يأتي هذا التعاقد في إطار استراتيجية ورؤية النادي لضم ودعم أبرز الأبطال الواعدين في ألعاب المضرب، وذلك لتحقيق تطلعات النادي الساعي لرفد الرياضة الإماراتية بأبرز العناصر من أجل تحقيق إنجازات تليق بطموحات الرياضة الإماراتية.