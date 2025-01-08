رعاية جديدة لمنتخب البادل

أعلن الاتحاد الإماراتي للبادل عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة بيكسلس وورلد ميديا ذ.م.م، تصبح بموجبها الشركة راعياً بلاتينياً لمنتخب الإمارات الوطني للبادل للرجال والسيدات.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل: نحن في اتحاد الإمارات للبادل فخورون بهذه الشراكة، حيث تعبر الشركة عن عزمها على تعزيز فرقنا الوطنية ودعم نمو لعبة البادل في دولة الإمارات. وأكد عامر جمال احراري وعبدالله سعيد النابودة (المالكين لشركة بكسلس وورلد ميديا) عن فخرهما لرعاية ودعم منتخب الإمارات للبادل، ولعب دور في زيادة انتشار اللعبة، وتحفيز المجتمع على ممارستها.