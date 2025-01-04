سبالينكا تفوز على أندريفا وتبلغ نهائي بطولة برزبين للتنس

تأهلت أرينا سبالينكا إلى نهائي بطولة برزبين الدولية للتنس بفوزها 6-3 و6-2 على اللاعبة الصاعدة ميرا أندريفا اليوم السبت لتقترب خطوة من إحراز أول ألقاب هذا العام قبل بدء مسيرة الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وأنقذت سبالينكا المصنفة الأولى عالميا خمس فرص لكسر إرسالها لتفوز بالمجموعة الأولى الصعبة أمام منافستها الروسية (17 عاما).

وباغتت أندريفا منافستها القادمة من روسيا البيضاء، التي كانت مريضة آنذاك، وأخرجتها من دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة قبل سبعة أشهر.

وضغطت سبالينكا، التي كانت تتمتع بكامل لياقتها البدنية في أول بطولة تشارك فيها بالموسم الجديد، في المجموعة الثانية لتكسر إرسال منافستها مبكرا وتتأهل بسهولة لتضرب موعدا مع الروسية بولينا كودرميتوفا في النهائي غدا الأحد.

وقالت سابالينكا وصيفة بطلة العام الماضي "إنه نفس أسلوبي دائما وهو أن أواصل اللعب بشراسة وأضع المنافسين تحت الضغط.

"كنت سعيدة لأنني تمكنت من القيام بذلك أمام ميرا. بدا أن كل شيء كان يسير بشكل جيد حقا. إنها لاعبة مذهلة وأنا متأكدة من أنها ستكون ضمن العشرة الأوائل قريبا جدا. سعيدة بهذا الفوز".

وفي وقت سابق تغلبت كودرميتوفا (21 عاما) على الأوكرانية أنلينا كالنينا 6-4 و6-3 لتواصل مسيرتها الرائعة منذ التصفيات.

* انسحاب ديميتروف

انتهت مسيرة البرتغالي جريجور ديميتروف للدفاع عن لقب منافسات الرجال بانسحابه بسبب الإصابة بينما كان متأخرا 6-4 و4-4 أمام التشيكي ييري ليهتشكا على ملعب بات رافتر.

وسيتطلع رايلي أوبلكا إلى الاستفادة من فوزه المفاجئ على نوفاك ديوكوفيتش للوصول إلى النهائي عندما يلتقي الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار في مواجهة بين لاعبين يتمتعان بضربات إرسال قوية في وقت لاحق.

وفي بطولة إعدادية أخرى قبل أستراليا المفتوحة المقررة في الفترة من 12 إلى 26 يناير كانون الثاني، تغلبت نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على أليسيا باركس 6-4 و6-2 لتبلغ نهائي أوكلاند كلاسيك حيث ستواجه الدنمركية كلارا توسون غدا الأحد.

وتسعى أوساكا، التي عادت إلى المشاركة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات قبل 12 شهرا بعد عطلة أمومة طويلة، لإحراز أول ألقابها منذ فوزها في ملبورن بارك قبل أربع سنوات.

وقالت أوساكا "إنه بالتأكيد أمر مهم حقا.

"أنا سعيدة ببلوغ النهائي. في الواقع، لم أصل مطلقا إلى نهائي البطولة في الأسبوع الذي يسبق ملبورن. هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي".

وخسرت اللاعبة اليابانية (27 عاما) أمام إيجا شيانتيك في آخر نهائي لها في بطولة ميامي المفتوحة عام 2022 ويمكنها أن تتوقع اختبارا صعبا آخر.

وتغلبت توسون في وقت سابق على الأمريكية روبن مونتجمري 6-4 و6-3 بعد فوزها على ماديسون كيز المصنفة الأولى 6-4 و7-6 في مباراة مؤجلة من أمس الجمعة شهدت هطول أمطار.