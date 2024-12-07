إسماعيل الهاشمي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل

اختار الاتحاد الآسيوي للبادل، إسماعيل الهاشمي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، نائباً أول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل لفترة تمتد لـ 4 سنوات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد الآسيوي للبادل أول من أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي اختيار الهاشمي تأكيداً على ثقة المنظمات القارية والدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بكوادرها ذات الكفاءة في شتى المجالات، وتحديداً القطاع الرياضي، ورياضة البادل، إذ يتولى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، منصب الرئاسة الفخرية للاتحاد العربي للبادل، كما أطلقت الإمارات أول بطولة عربية للمنتخبات في عام 2023.

وتوجه الهاشمي، بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبادل، على هذه الثقة، وأكد أن المنصب هو تكليف لمضاعفة الجهود من أجل العمل على تطوير رياضة البادل في القارة، وتسخير الخبرات الإماراتية التي أصبحت رائدة عالمياً في هذه الرياضة.

كما أكد الهاشمي، أن دعم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، يقف أساساً للنجاحات التي تحصدها لعبة البادل على كافة الصعد.