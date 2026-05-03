سلامة العامري تتألق في بطولة النادي الهندي للريشة الطائرة

واصلت لاعبة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، سلامة سالم العامري، تألقها في منافسات الريشة الطائرة، بعد مشاركتها المميزة في بطولة النادي الهندي، إحدى بطولات النخبة على مستوى الدولة. وبلغت العامري الأدوار النهائية في منافسات فردي البنات تحت 9 سنوات، مقدمة أداءً فنياً لافتاً، يعكس تطورها السريع، رغم صغر سنها.



وجاء تأهل اللاعبة الموهوبة عقب فوزها في نصف النهائي على اللاعبة إيزابيلا بينيش شيتيلابيلي بنتيجة «15-12، 10-15، 16-14»، في مباراة قوية، أظهرت خلالها روحاً تنافسية عالية، وإصراراً حتى اللحظات الأخيرة.



ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الأندية واتحاد اللعبة لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة، إذ تمثل سلامة العامري نموذجاً لجيل جديد من لاعبات الريشة الطائرة في دولة الإمارات.