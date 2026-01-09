مشاركة صينية واسعة في ماراثون دبي

بدأ العد التنازلي لماراثون دبي العالمي المقرر انطلاقته في الأول من فبراير المقبل، وبدأت معه اللجنة المنظمة في وضع اللمسات الأخيرة للحدث الأبرز بالمنطقة، وهو النسخة الـ25 من المهرجان الرياضي السنوي، وينتظر وصول طاقم الحكام الدوليين الرئيسيين من انجلترا في الأسبوع الأخير من هذا الشهر لقياس خط السير ووضع الترتيبات التي تسهل من عمل اللجنة المنظمة والمتسابقين.



ويجذب الماراثون كل عام نخبة من أبرز العدائين والرياضيين على حد سواء من جميع أنحاء العالم، ولذلك يضع مجلس دبي الرياضي ضمن خططه إضافة كل ما هو جديد ليحلق الماراثون إلى آفاق أبعد ومن بين هذه الإضافات الاتفاق مع أكاديمية شرطة دبي، على أن تكون نهاية السباق داخل الأكاديمية وبالتالي تتويج الأبطال هناك لإضافة زخم جديد للحدث ولذلك ستتزين بوابة الأكاديمية لاستقبال أبطال اللعبة في العالم.



وتسعى اللجنة المنظمة وبدعم مع مجلس دبي الرياضي والدوائر الحكومية إلى أن يتم تحقيق رقم قياسي جديد للماراثون في نسخته الـ25، وهو هدف لكافة السباقات وتحشد كل الجهود لتحقيق هذا الهدف، وكما هو معروف فإن الرقم القياسي للرجال هو 2.03.34 ساعة، وللسيدات 2.16.07 ساعة.



وأكد المنظمون أن السباق الجماهيري سوف يحظى بمشاركة الآلاف من الجالية الصينية إلى جانب مشاركة إيجابية من الأندية الوطنية والأحياء الشعبية وفي مقدمتها فريق الورقاء وفريق خرباش وفريق 530، كما أكدت اللجنة المنظمة أن آخر موعد للمشاركة هو يوم 30 يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني وهو www.dubaimarathon.org

ومن جانب آخر سيكون موعد المؤتمر الصحفي الموسع صباح يوم 30 يناير الجاري، بمقر إقامة المتسابقين بفندق سيل بالميناء السياحي بدبي.