استطلاع «البيان»: الأصغر سناً الأكثر استخداماً للمكملات الرياضية

أجرت «البيان» استطلاع رأي حول تعاطي المكملات الرياضية بين مرتادي الصالات واللاعبين المحترفين، شملت العينة 300 شخص، من بينهم 100 لاعب محترف في رياضات مختلفة.

ينتمي جميع المشاركين في الاستطلاع لفئات عمرية بين 16 إلى 40 عاماً، وأظهرت النتائج أن 145 مشاركاً «48.3 %»، تناولوا المكملات الرياضية بغرض الحفاظ على الوزن أو تنقيصه، أو بناء العضلات، أو تحسين الأداء الرياضي، وأفاد 65 شخصاً من مجموع المشاركين «21,6 %»، أنهم عانوا من آثار جانبية، مثل الصداع، والأرق، وسقوط الشعر.. وأفاد 90 % من الرياضيين المحترفين، بأنهم تناولوا مكملات غذائية، وأكد 25 % من مرتادي صالات «الجيم»، أنهم يستقون معلوماتهم بشأن المكملات من المواقع الإلكترونية، فيما أكد 33 % أن مصدر معلوماتهم يتنوع بين أشخاص مقربين وأصدقاء أصحاب تجربة ومدربين، وكشف 42 % عن استشارتهم للمتخصصين في مجال التغذية أو الطب الرياضي، قبل تعاطيهم المكملات الرياضية.

المثير للاهتمام أن الفئة العمرية بين 16 و25 عاماً، هي الأكثر تعاطياً للمكملات الرياضية، مقارنة بالفئة بين 26 و40 عاماً، وبالتالي، فإن المراهقين الأكثر عرضة لمخاطرها الصحية.