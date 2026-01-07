15 بطولة لـ«رجبي الإمارات» في 2026



أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن أجندة مشاركاته وبطولاته الخارجية خلال عام 2026، والتي تتضمن المشاركة في 15 بطولة عربية وقارية ودولية لمختلف الفئات العمرية، وذلك ضمن خطة طموحة، تهدف إلى تعزيز حضور المنتخبات الوطنية على الساحتين الآسيوية والعربية، وبناء قاعدة قوية ومستدامة للعبة في المستقبل.

وتنطلق المشاركات خلال شهر أبريل المقبل عبر البطولة العربية الحادية عشرة للرجال والسادسة للسيدات لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها المملكة المغربية، إلى جانب خوض مباراة ودية لمنتخب الرجال فئة 15 لاعباً أمام منتخب أوغندا، خلال الشهر ذاته، ضمن برنامج الإعداد لبطولة النخبة.



ويشارك منتخب السيدات في البطولة الآسيوية للمستوى الثاني لفئة 15 لاعباَ، التي تقام في ماليزيا خلال شهر مايو، بينما يخوض منتخب الرجال الجولة الأولى من البطولة الآسيوية لفئة 15 لاعباً في كوريا خلال الشهر نفسه، تليها الجولة الثانية في هونج كونج، والجولة الثالثة في سريلانكا خلال شهر يونيو.

وتتواصل المشاركات في شهر أغسطس عبر البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي، قبل خوض كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، المكونة من جولتين، تقامان في الصين وسريلانكا خلال شهر سبتمبر.



ويشهد شهر أكتوبر مشاركة منتخبات الشباب والشابات في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها الهند، ضمن مسار إعداد المواهب وصقل عناصر المستقبل.

ويشارك فريق شاهين في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعباً بجمهورية مصر العربية، إلى جانب المشاركة في بطولة لندن لسباعيات الرجبي بالمملكة المتحدة، وبطولة إسبانيا لسباعيات الرجبي، في إطار منح اللاعبين الصغار فرص احتكاك دولية مبكرة.



من جانبه أكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة اللعبة، وقال: «نواجه تحديات كبيرة، تتمثل في كثافة المشاركات، وتنوع الاستحقاقات بين فئات عمرية مختلفة، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتطوير الأداء الفني ومواكبة المستوى الآسيوي المتصاعد، إلا أننا ننظر إلى هذه التحديات كونها فرصاً حقيقية للنمو وصناعة الإنجازات».