«أبوظبي البحري» يفتح باب التسجيل لسباق «العالية للبوانيش الشراعية»

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي يقام يوم الجمعة المقبل على كاسر الأمواج في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري 2026، ويأتي تنظيم السباق في إطار حرص اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي البحري على إحياء الرياضات البحرية التراثية، وتعزيز حضور البوانيش الشراعية باعتبارها إحدى الركائز الأصيلة للإرث البحري الإماراتي، وما تحمله من قيم التحدي والخبرة والمهارة المتوارثة بين الأجيال.



وأكد خليفة الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية، أن سباق العالية للبوانيش الشراعية يشكل محطة بارزة ضمن أجندة المهرجان، مشيراً إلى أن هذه السباقات تعكس عمق الهوية البحرية الإماراتية، وتسهم في نقل التراث البحري للأجيال الجديدة بأسلوب تنافسي منظم.



وقال الرميثي: إن فتح باب التسجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من النواخذة والبحّارة للمشاركة في هذا الحدث التراثي. مؤكداً اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لضمان خروج السباق بصورة تليق بمكانة مهرجان أبوظبي البحري. وأشار إلى أن السباق يمثل الجولة الأولى من المنافسات، متوقعاً مشاركة واسعة ومنافسة قوية، في ظل الإقبال المتزايد على هذه الفئة، داعياً الجمهور إلى الحضور ومتابعة السباق، حيث إن الدعوة عامة.



ودعا نادي أبوظبي للرياضات البحرية النواخذة والبحّارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر القنوات الرسمية للنادي، مؤكداً أن سباق العالية للبوانيش الشراعية يشكل إحدى المحطات البارزة في مهرجان أبوظبي البحري، ويجسد رؤية المهرجان في إبراز الموروث البحري الإماراتي بروح تنافسية حديثة، تعكس مكانة أبوظبي حاضنة للرياضات البحرية التراثية ووجهة رائدة لاستضافتها وتنظيمها.