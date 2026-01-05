نهيان بن مبارك يشهد ختام بطولة دبي العالمية للكريكيت ILT20



شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس الإمارات للكريكيت، مساء أمس في دبي، ختام منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي العالمية للكريكيت «DP World ILT20»، التي أُسدل الستار عليها وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية استثنائية.



وانطلقت منافسات النسخة الرابعة من البطولة في الثاني من ديسمبر الماضي، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وأقيمت مبارياتها في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، بمشاركة ستة فرق محترفة. وأسفرت البطولة عن تتويج فريق ديزرت فايبرز بلقب البطولة، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق إم آي الإمارات بفارق 46 نقطة. وحصل فريق ديزرت فايبرز، إلى جانب كأس البطولة الفاخر، على جائزة مالية قدرها 700 ألف دولار أمريكي، فيما نال فريق إم آي الإمارات، صاحب المركز الثاني، جائزة مالية بلغت 300 ألف دولار أمريكي.



قام بتتويج البطل والوصيف كل من خالد الزرعوني، منظم البطولة ونائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، يرافقه محمد أبو حمراء، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية في مجموعة موانئ دبي العالمية، الراعي الرئيسي للبطولة.



شهدت مراسم التتويج تكريم عدد من نجوم البطولة، حيث تُوّج قائد فريق ديزرت فايبرز، اللاعب سام كوران، بجائزتي الحزام الأحمر «أفضل لاعب في البطولة» والحزام الأخضر «أفضل ضارب». كما حصد وقار سلامخيل، لاعب فريق دبي كابيتالز، جائزة الحزام الأبيض «أفضل رامٍ»، فيما فاز محمد وسيم، لاعب فريق إم آي الإمارات، بجائزة الحزام الأزرق «أفضل لاعب إماراتي» للموسم الرابع على التوالي. ونال كل لاعب من الفائزين بجوائز التميز مكافأة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي.



وعاشت جماهير الكريكيت في إستاد دبي الدولي أجواءً احتفالية مميزة قبل وخلال المباراة النهائية، حيث زينت الألعاب النارية المبهرة وعروض الطائرات المسيّرة سماء دبي، في مشهد جسّد النجاح الكبير الذي حققته البطولة على المستويين التنظيمي والجماهيري.