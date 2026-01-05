في ختام 20 شوطاً حافلة بالندية.. بطولة فزاع للصيد بالصقور تتوج أبطال «العامة مُلاك»

البيان

اختتمت اليوم الاثنين منافسات العامة مُلاك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 15 يناير المقبل بجوائز مالية تزيد على 17 مليون درهم. وأقيمت اليوم أشواط القرموشة للعامة مُلاك، وفيها تفوق محمد خلفان المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «الهبوب» بزمن 16.841 ثانية، يليه أحمد خلفان المزروعي بالطير «ثلجي» بـ 16.991 ثانية، وثالثاً عبد الله ناصر المنصوري بالطير «تشريف» بـ 17.012 ثانية.



وكسب جمعة عبد الله الفلاحي شوط رمز القرموشة جرناس، بالطير «جي 2» بزمن 16.644 ثانية، يليه خليفة عبد الله الفلاسي بالطير «لوسيل» بـ 16.763 ثانية، ثم راشد عبد الله المري بالطير «جيه 45» بـ 16.790 ثانية.

أما في شوط الرمز لفئة بيور جير فرخ، فحقق حمد بن مجرن الكندي المركز الأول بالطير «رماد» بزمن 16.498 ثانية، وتلاه بالمركز الثاني سعيد مصبح الشدي بالطير «199» بزمن 16.832 ثانية، يليه سيف غانم آل علي بالطير «عوض» بـ 16.845 ثانية.



وفي شوط الرمز لفئة بيور جير جرناس، تمكن راشد محمد المنصوري من تحقيق المركز الأول بالطير «الجاز» بزمن 16.694 ثانية، يليه سيف عبد الله المنصوري بالطير «المشاغب» بزمن 16.705 ثانية، ثم سيف خليفة الكتبي بالطير «إس 91» بـ 16.741 ثانية.



وفي ختام الأشواط، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، يرافقه دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات العامة مُلاك، التي شهدت إقامة 20 شوطاً على مدار أربعة أيام حافلة بالندية.



وتتواصل يوم غد الثلاثاء منافسات البطولة مع انطلاق أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، والتي تستمر إلى 9 يناير الجاري فيما تقام يومي 10 و11 من الشهر ذاته أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، وتقام أشواط الشيوخ لنفس الفئات، من 13 إلى 15 يناير.



وعبّر الصقّار جمعة عبد الله الفلاحي عن سعادته الكبيرة بتحقيق شوط الرمز، مؤكداً أن قيمة هذا الفوز تتجاوز كونه إنجازاً تنافسياً وقال: فرحتي بهذا الفوز مضاعفة، ليس لأنه شوط رمز فحسب، بل لأنه يأتي بعد محاولات عديدة لم يكتب لها التوفيق مع هذه القرموشة، حيث شاركت بها في خمس مناسبات سابقة دون أن أحقق أي لقب، اليوم أشعر بأن هذا الإنجاز له طعم خاص، ويشكّل محطة مهمة في مسيرتي. وأضاف أن هذا التتويج يعكس الإمكانات الحقيقية التي تمتلكها القرموشة، وبعد هذا الفوز، ستدخل القرموشة ضمن خط الإنتاج لديّ، لما أظهرته من قدرات عالية ومقومات واعدة.