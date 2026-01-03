مهرجان ليوا الدولي 2026 يحتفي بشركاء النجاح قبل إسدال الستار



نظم نادي ليوا الرياضي حفل تكريم للجهات المشاركة والداعمة والرعاة، وذلك في اليوم قبل الأخير من مهرجان ليوا الدولي 2026، تقديراً لجهودهم وتعاونهم البنّاء الذي أسهم في إنجاح فعاليات المهرجان، وخروجه بصورة تنظيمية متكاملة عكست مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية والسياحية والتراثية في المنطقة.



وشمل التكريم الجهات الشريكة والاستراتيجية، وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز النقل المتكامل، ودائرة البلديات والنقل «بلدية منطقة الظفرة»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب طاقة للتوزيع، وطاقة لحلول المياه، ومجموعة تدوير، واتحاد سباقات الهجن، وصحة – مستشفيات الظفرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة.



كما تم تكريم الرعاة الرئيسيين والداعمين من القطاع الخاص، وهم أدنوك راعي فئة الطاقة، وجيتور إيليت القابضة راعي رئيسي فئة السيارات، إلى جانب الرعاة الذهبيين GWM / النابوده، وPremier Motors، وقطارات الاتحاد، والسعود للسيارات، وبن حمودة للسيارات، ومجموعة سرح، ومجموعة مير، ومستشفى الظفرة – برجيل، وMhero، إضافة إلى مواصلات الإمارات الناقل البري الرسمي، وEVS راعي سباق فئة السيارات الكهربائية. وشمل التكريم أيضاً الجهات الداعمة لمنطقة المعارض، وهي AGMC، وبولاريس، تقديراً لدورهم في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.



وقام بتكريم الجهات الداعمة والرعاة عبدالله بطي القبيسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعايض الأحبابي، عضو مجلس إدارة النادي، حيث قاما بتسليم الدروع التقديرية، في أجواء احتفالية جسدت روح الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات.