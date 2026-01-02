أكثر من 200 طير تتنافس في افتتاح بطولة فزاع للصيد بالصقور



انطلقت اليوم الجمعة منافسات «العامة مُلاك» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مقر المركز بمنطقة لهباب، وذلك وسط مشاركة خليجية لافتة في فئة جير شاهين. وشهدت البطولة تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، حيث شارك الصقارون بأكثر من 200 طير في اليوم الأول للمنافسات الذي كان مخصصاً لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.



وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلاك، تفوق راشد غانم الهاجري في شوط الرمز فرخ جير شاهين، محققاً المركز الأول بالطير «البركان» بزمن 16.487 ثانية، وجاء أحمد عتيق المهيري في المركز الثاني بالطير «إس 29» بزمن 16.566 ثانية، وثالثاً سعيد بن مجرن الكندي بالطير «03» بزمن 16.647 ثانية.

فيما حقق سيف غانم آل علي المركز الأول في شوط الرمز جرناس جير شاهين، بالطير «جي 80»، بزمن 16.358 ثانية، يليه ثانياً سعيد مصبح الشدي بالطير «النمري»، بزمن 16.462 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «نوماس» بزمن 16.574 ثانية.



وستتواصل أشواط العامة مُلاك لمدة ثلاثة أيام مع إقامة جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تقام أيام 6 إلى 9 يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، فيما تقام أيام 10 و11 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، وتقام أشواط الشيوخ لنفس الفئات، من 13 إلى 15 يناير.



منظومة متكاملة

أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز حرص على توفير منظومة تنظيمية متكاملة تُسهّل إجراءات المشاركة، من خلال إتاحة خدمات التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها وغيرها من العمليات عبر التطبيق الإلكتروني «إف 3»، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها.

وأوضح الخاصوني أن بطولات فزاع تواصل نهجها التطويري في كل نسخة، من خلال الارتقاء بمستوى التنظيم وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطلعات المشاركين، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الحفاظ على مكانة بطولات فزاع للصيد بالصقور في صدارة المشهد التراثي، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة هذه الرياضة الأصيلة، التي تشهد تناميًا ملحوظًا في عدد البطولات والمشاركات على مستوى مختلف مناطق الدولة.



شوط الرمز

أكد راشد غانم الهاجري الحاصل على شوط الرمزفي فئة فرخ جير شاهين أن أشواط الرموز تتميز بمتطلبات فنية خاصة، تستدعي قدراً عالياً من الهدوء والتركيز، لا سيما في بطولة بحجم بطولة فزاع للصيد بالصقور، التي تجمع نخبة الصقارين على مستوى الدولة في أجواء تنافسية يسودها روح الأخوّة، وأشار إلى أن هذا النوع من الأشواط يفرض على المشاركين أقصى درجات الجاهزية الفنية والتكتيكية.



وأضاف الهاجري موجهاً شكره إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تنظيم هذه البطولة التراثية العريقة، وما توفره من مستوى تنظيمي متميز يعكس مكانتها، وبيّن أن الموسم الحالي يشهد قوة تنافسية كبيرة، ما يتطلب استعداداً مبكراً وتحضيراً دقيقاً، والمشاركة بأفضل الطيور سعياً لتحقيق نتائج متقدمة والمنافسة على المراكز الأولى.