«رسالة» تظفر بـ «السيف الذهبي» في ختام مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن



شهد اليوم الختامي من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل، الذيد «2025-2026»، تنافساً قوياً على المراكز الأولى، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وجمهور سباقات الهجن. وحققت المطية «رسالة»، بشعار مانع علي بن حماد الشامسي، السيف الذهبي، وحصدت المركز الأول في شوط الحول المفتوح في ختام المهرجان، مسجلة 9:15:19 دقائق، كما حصد «صقر»، لمانع علي بن حماد الشامسي، البندقية والمركز الأول في الشوط الثالث للزمول المفتوح، بزمن قدره 9:31:38 دقائق. وشهد الشوط الثاني للحول المحليات، فوز «مضمونة»، لسعيد بن منانة الكتبي، بالسيف الفضي، بزمن قدره 9:18:35 دقائق، بينما أحرز «طوفان»، بشعار نايل راشد الشامسي، لقب الشوط الأول في شوط شداد الزمول المحليات، بزمن قدره 9:20:20 دقائق.



وبعد ختام منافسات الفترة المسائية، توج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز في المنصة الرئيسة لميدان الذيد، بحضور جمهور غفير من محبي الهجن.

وشهدت الفترة الصباحية فوز «مطرة» لعبد الله نايع بالشاوي الغفلي، بأول أشواط منافسات سن الحول والزمول المحليات، التي أقيمت على مدار 18 شوطاً، لمسافة 6 كيلو مترات، مسجلة 9:31:19 دقائق، وحققت «لظى» لماجد سلطان بن علي الحافري الكتبي، لقب الشوط الثاني للحول المهجنات، بزمن قدره 9:30:09 دقائق «أفضل توقيت»، وفاز «ظيف» لمصبح محمد بن شمال محمد الغفلي، بلقب الزمول المحليات، في الشوط الثالث، مسجلاً 9:45:37 دقائق.