تتويج الفائزين بمزاينة الإيذاع في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل



أعلنت اللجنة المنظمة لمزاينة سن الإيذاع في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «الذيد 2025 - 2026»، أسماء الفائزين في أشواط اليوم التي جرت منافساتها في منصة مزاينة الإبل في ميدان الذيد بإمارة الشارقة، بتنظيم اتحاد سباقات الهجن وهيئة أبوظبي للتراث.

وتوج راشد عبدالله المحيان الكتبي، ضيف شرف المزاينة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة مدير عام اتحاد سباقات الهجن، الفائزين بالمنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي.



وسجل شوط إيذاع شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة» ذهاب المركز الأول إلى «غزل» لمالكها حمد عبيد سيف الرايحي العليلي، وفي المركز الثاني «معركه» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي، وفي المركز الثالث «ريماس» لمالكها سالم عبدالله ماجد الزمر، واستحقت المركز الرابع «تعزيز» لمالكها سيف عبيد سيف الرايحي العليلي، وجاءت بالمركز الخامس «مياسه» لمالكها سعيد عبيد مطر بلحويس آل علي.



وأظهرت النتائج في شوط إيذاع شرايا محليات لأبناء القبائل ذهاب المركز الأول إلى «منصوره» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وكان المركز الثاني من نصيب «صولجان» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث «الواعية» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحظيت بالمركز الرابع «نوف» لمالكها ناصر حمد خلفان المعولي، ونالت المركز الخامس «فخر» لمالكها اسعد غالب سعيد الرشيدي.

وفي شوط إيذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل نالت المركز الأول «الظبي» لمالكها حمد سالم سعيد المقبالي، وجاءت بالمركز الثاني «فرق» لمالكها محمد راشد حميد المنصوري، وفي المركز الثالث «الجنادرية» لمالكها معجب محمد مسفر آل سعد القحطاني، وحققت المركز الرابع «روعه» لمالكها محمد سحيم محمد المنهالي، وحلت خامساً «العلا» لمالكها سلطان سيف راشد الرشيدي.



وأسفرت نتائج شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل عن فوز «أريام» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وحققت المركز الثاني «العنود» لمالكها فرحان جابر عجيم المفرح الأحبابي، وفي المركز الثالث «الشاهينية» لمالكها راشد محمد صالح الراشدي، ونالت المركز الرابع «مذهله» لمالكها محمد علي بالخصواني بالمر المنصوري، وفي المركز الخامس «هقوة» لمالكها صالح راشد صالح حسن المهري.

وعلى ذات الصعيد، تدخل صباح غدٍ الاثنين، الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الثنايا المحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة «الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم»، وسيتم إعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة عصراً من خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة.