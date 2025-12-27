Al Bayan
"معراب" و"موفق" يحصدان كأس وبندقية اللقايا في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

وام

تواصلت السبت منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد "2025-2026"، بإقامة أشواط سن اللقايا لأبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة مميزة من ملاك الهجن محليا وخليجيا.

وحصدت "معراب" لمحمد علي بن حماد الشامسي، لقب الشوط الأول محققة كأس اللقايا الأبكار المفتوح، مسجلة 7:32:30 دقائق، وأحرز "موفق" لمحمد سلطان مرخان الكتبي بندقية القعدان، محققاً 7:33:78دقائق.

وفازت "دمعة"، لـمحمد عبدالله بالحب العامري بلقب الشوط الثالث بزمن قدره 7:44:99 دقائق، و "الشبابية" لمبارك صالح خريدة المنصوري، بلقب الشوط الرابع مسجلة 7:41:79 دقائق.

وشهد الشوط الخامس، فوز "حزام"، لأحمد حمد مبارك رعاش الشامسي بزمن قدره 7:36:88 دقائق، بينما حقق "الشامخ"، لمعضد مبارك معيوف الوهيبي لقب الشوط السادس مسجلا 7:41:32 دقائق.

وتوجت المطية "تواقة" المملوكة لـمعالي حميد سعيد عامر النيادي بلقب الشوط السابع مسجلة 7:45:46 دقائق، وفازت "النود"، لمحمد سلطان مرخان الكتبي بلقب الشوط الثامن محققة 7:41:54 دقائق.

وسجل "النادر" لماجد سالمين كردوس العامري، الفوز في الشوط التاسع، بزمن قدره 7:39:95 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط العاشر لمصلحة "سياف" لبدر سلطان محمد الغيلاني مسجلا 7:44:97 دقائق.

وتصدرت "خيال" لمحمد سلطان مرخان الكتبي الشوط الحادي عشر مسجلة 7:41:02 دقائق، و"العزوم" لسليمان خليفه سالم الحكماني الشوط الثاني عشر بزمن قدره 7:47:41 دقائق.

وحسمت "الشامخة"، لمحمد عتيق زيتون المهيري، لقب الشوط الثالث عشر محرزة 7:46:38 دقائق، واختتمت "جنيف"، لمالكها الحر راشد خادم المهيري المنافسة بحصد لقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 7:49:64 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً لمنافسات فئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وحصدت " كفاح" لمحمد حمد بن عمران الكتبي، لقب الشوط الأول، بتوقيت قدره 7:39:16 دقائق، وفازت" مرضية " لعلي سالم بن علي الكتبي، بلقب الشوط الثاني محققة 7:39:26 دقائق، كما فاز " مغادر" لسلطان بن مبارك بن حميد الكتبي، بلقب الشوط الثالث، بزمن قدره 7.41.57 دقائق.