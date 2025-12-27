كيريوس وسابالينكا.. مواجهة من نوع فريد في عالم التنس بدبي



قالت أرينا سبالينكا، المصنفة الأولى ‌عالمياً لدى السيدات، والأسترالي كيريوس إنهما متحمسان لمواجهة المجهول عندما يتلقيان في مباراة استعراضية، الأحد، في دبي.



وقال الثنائي ⁠إنهما لم يوليا اهتماماً كبيراً بالجدل الدائر حول المباراة، التي ستقام في كوكاكولا أرينا في دبي.



وقالت سبالينكا للصحفيين، السبت: «هذا الحدث لا يمكن التنبؤ به حقاً، ولا أعرف ما يمكن توقعه».



وأضافت: «هذا ما أحبه، لأن هذا هو الشعور الذي تسعى إليه عندما تمارس الرياضة، هذه المواقف غير المتوقعة، ⁠وأحب أن أتحدى نفسي. بالنسبة لي إنه تحدٍ كبير، خصوصاً عندما ألعب ضد كيريوس ، الرجل الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته وجنونه».



وتابعت: «هذا تدريب رائع بالنسبة لي، وهذه رسالة رائعة للفتيات. آمل أن يشاهدن المباراة وأن يرين مدى قوتي وصلابتي، التي دفعتني لتحدي نفسي، واللعب ضد هذا الرجل».



وفي أول مواجهة من نوعها، والتي أقيمت عام 1973، تغلبت بيلي جين كينغ، رائدة تنس السيدات على مواطنها الأمريكي بوبي ريغز ​الفائز بعدة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ​الذي كان يبلغ من العمر 55 عاماً آنذاك، والذي كان يرى أن تنس السيدات أقل شأناً من لعبة الرجال.



أشياء لا تصدق



قال كيريوس، إن العالم يحتاج للمزيد من الجهود التعاونية مثل مباراته ضد سبالينكا. وأضاف «هناك الكثير من الانقسامات والكثير من الصراعات، والقليل من العمل الجماعي، لذلك بغض النظر عن النتيجة من الواضح أنني لا أقول إنني لا أريد الفوز، لكنني أريد الفوز. «أعتقد أن ذلك يظهر أنه يمكننا القيام ببعض الأشياء الرائعة سويا في الرياضة».



في حين أن ريغز كان قد اعتزل عندما واجه كينغ فإن كيريوس لا يزال لاعباً نشطاً في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لكن مسيرة اللاعب الذي سبق له ‍التأهل إلى نهائي ويمبلدون تأثرت بسبب الإصابات في المواسم القليلة الماضية، ولم يلعب سوى خمس مباريات رسمية فقط في عام 2025.



وستكون المباراة من ثلاث مجموعات بقواعد معدلة من بينها إرسال واحد لكل لاعب، وملعب أصغر قليلاً لسبالينكا، مع شوط فاصل من عشر نقاط لحسم المباراة إذا كانت هناك حاجة لذلك.



وقالت سبالينكا: «لمجرد أن الملعب سيكون أقصر،فإن ذلك لا يعني أنه لن يلعب ضربات قوية، وسأكون دائماً في وضع الهجوم».



وأضافت: «هذه هي قوتي وطريقة ‍لعبي.. لدي أيضاً لمسة جيدة، ولدي هدف ⁠أكبر للقيام بأشياء ممتعة».