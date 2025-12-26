"هماليل" تفوز بالشوط الرئيسي للحقايق في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

فازت "هماليل" بالشوط الرئيسي الأول في ثالث أيام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "الذيد 2025".

وأهدت "هماليل" مالكها مسفر محمد زومان الهاجري الكأس والمركز الأول في منافسات الحقايق مساء اليوم، على مدار 15 شوطا بميدان الذيد، وسط مشاركة واسعة لملاك الهجن من داخل الدولة وخارجها، بينما تفوق "بدران" لمبارك حمد علي الجديلي على منافسيه في الشوط الرئيسي الثاني، والخاص بالجعدان محققا البندقية والمركز الأول مسجلا 5:53:75 دقائق.

وأسفرت بقية المنافسات عن فوز "سيوف" لحمد مسلم متعب العامري بلقب الشوط الثالث " 6:01:02 دقائق"، و"وقاد" لمحمد سلطان مرخان الكتبي بالشوط الرابع"، " 6:00:26 دقائق"، و"صبا" لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي بالشوط الخامس، " 6:04:58 دقائق"، و "الدنجلاوية" لراشد سالم عبدالله الطوقي بالشوط السادس" 6:02:04 دقائق".

وشهد الشوط السابع فوز"عناد" لراشد سعيد علي، " 6:03:72 دقائق"، و"شقرا" لسعيد سالم حمد الجديلي بالشوط الثامن، " 6:06:49 دقائق"، و"الذيبة"، لسعيد شطيط فارس الشامسي بالشوط التاسع،" 6:09:81 دقائق"، و"النادر" لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي بالشوط العاشر، " 6:05:54" دقائق.

وحقق"فال" لعلي سليم حميد الوهيبي لقب الشوط الحادي عشر" 6:03:58 دقائق"، وأحرزت "باهية"، لأحمد سلطان بالرشيد الكتبي صدارة الشوط الثاني عشر " 6:09:41" دقائق، وفاز "الرياض" لعلي أحمد حليس الكتبي، بالشوط الثالث عشر "6:07:91" دقائق"، و"ريتال" لزاهر فايل خريبيش العويسي بالشوط الرابع عشر، "6:10:55"، دقائق، و"مبلش" لعبدالله حمد بالقرين العامري، بالشوط الخامس عشر" 6:06:90 دقائق".

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات السباق التراثي على مدار 12 شوطاً، لمسافة 2 كلم، بمشاركة كبيرة للمواطنين والمقيمين.

وتصدر علي عبيد بن علي هلال الخاطري، مع المطية " لفان"، الشوط الأول مسجلاً 2:59:90 دقيقة، وفاز عمير عبدالله بن محمد علي الراشدي، مع المطية " مفجر"، بلقب الشوط الثاني، بزمن قدره 3:08:30 دقائق، و البريطاني راشيل ستراتون، مع المطية " شاهين"، بلقب الشوط الثالث محققا" 3:18:60 دقائق.