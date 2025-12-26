جمعة القبيسي مشرفاً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة



أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تعيين جمعة القبيسي، مشرفاً على الفريق، وذلك تقديراً لمسيرته الطويلة وعطائه المميز، وللدور الكبير الذي قدمه على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاماً من العمل المتواصل ضمن منظومة الفريق.



ويأتي هذا القرار بعد أن أثبت جمعة القبيسي كفاءة عالية ومستوى احترافياً لافتاً خلال عمله مع الفريق، حيث كان عنصراً أساسياً في النجاحات التي حققها فريق أبوظبي في مختلف البطولات، بفضل خبرته المتراكمة، ودقته في العمل، ومهارته الفنية العالية، إلى جانب فهمه العميق لطبيعة السباقات ومتطلباتها الفنية والتنظيمية.



وأكد الفريق أن اختيار جمعة القبيسي لهذا المنصب يعكس الثقة الكبيرة بقدراته، وبخبرته الميدانية الطويلة، ومعرفته الدقيقة بكل تفاصيل العمل داخل الفريق، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عناصر تمتلك الخبرة وروح الفريق، وقادرة على دعم الطواقم الفنية والإدارية، وتعزيز جاهزية الفريق للاستحقاقات المقبلة.



من جانبه، عبّر جمعة القبيسي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن العمل مع فريق أبوظبي للزوارق السريعة يمثل مسيرة عمر، وأن المرحلة المقبلة ستكون امتداداً لسنوات طويلة من الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، بهدف مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم أبوظبي في المحافل الدولية.