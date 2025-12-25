مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن بالذيد يتوج الفائزين بمزاينة المفاريد



توج مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «الذيد 2025 - 2026»، مساء اليوم، الفائزين بمزاينة الإبل لسن المفاريد «المحليات والمهجنات الأصايل»، ضمن 4 أشواط ضمن لها 40 جائزة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في ميدان الذيد بالشارقة. وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، بحضور عدد من مُلاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهور مزاينات الإبل.



وأظهرت النتائج في شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل «أهل المنطقة» عن ذهاب المركز الأول إلى «الدانة» لمالكها محمد عبيد محمد راشد المزروعي، وكان المركز الثاني من نصيب «طرق» لمالكها عبيد عبيد محمد النعيمي، وفي المركز الثالث «درب» لمالكها مصبح مطر علي غرير الكتبي، وحظيت بالمركز الرابع «فال» لمالكها محمد علي بخيت مسافر المسافري، ونالت المركز الخامس «نقوة» لمالكها محمد علي بخيت مسافر المسافري.

وفي شوط مفاريد شرايا محليات لأبناء القبائل نالت المركز الأول «الكايدة» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري، وجاءت بالمركز الثاني «جزلة» لمالكها طحنون عيضة بن سنية المنهالي، وفي المركز الثالث «سرابه» لمالكها مبارك ابداح مبارك التواه الهاجري، وحققت المركز الرابع «الروضة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وحلت خامساً «مرهين» لمالكها يوسف سالم محمد المحرمي.



وسجل شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل ذهاب المركز الأول إلى «ماعليها» لمالكها مبارك سلطان أحمد المنهالي، وفي المركز الثاني «هيبة» لمالكها فرحان جابر عجيم المفرح الأحبابي، وفي المركز الثالث «عز» لمالكها عبدالله جرمان صالح الأحبابي، واستحقت المركز الرابع «جبارة» لمالكها سالم سهيل طاهي الراشدي، وجاءت بالمركز الخامس «الظبي» لمالكها مسلم سالم محمد خلفان المنصوري.



وأسفرت نتائج شوط مفاريد مهجنات أصايل لأبناء القبائل عن فوز «الشبهانة» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري بالمركز الأول، وحققت المركز الثاني «متعبة» لبخيتة سعيد ناصر الأحبابي، وفي المركز الثالث «نشف ريق»، ونالت المركز الرابع «الياه» لمالكها سالم محمد عبدالله بوعوانه المنصوري، وفي المركز الخامس «الشادن» لمالكها صالح جابر صالح القمدة العامري.



ويبدأ صباح غد الجمعة، دخول الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الحقايق المحليات والمهجنات الأصايل، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة «الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم»، وسيتم إعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة عصراً من خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة.