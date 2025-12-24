ماراثون دبي 2026.. أرقام قياسية وحضور عالمي متوقع



تحظى النسخة 25 من ماراثون دبي العالمي والمقررة إقامتها في الأول من فبراير المقبل، باهتمام واسع محلياً وإقليمياً ودولياً، ولعل المكانة التي تبوأتها المدينة الحلم دبي بين مدن العالم وراء هذا الاهتمام المتزايد بهذا الحدث الذهبي، وقفز بها إلى الواجهة الرياضية العالمية.



ويعد ماراثون دبي العالمي، في مقدمة الأحداث التي يوليها مجلس دبي الرياضي أهمية بالغة كونه يحظى بمشاركة واسعة ويضم السباقات الثلاثة، وهي السباق الرئيس للنخبة ومسافته 42.195 كيلومتراً، والسباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، وسباق العائلات ومسافته 4 كيلومترات، إلى جانب الجانب الترويجي والصحي الذي يحققه الحدث.



ويذكر أن السباق قد شهد تحقيق رقم قياسي خاص به في النسخة الـ20 وتحديداً في 25 يناير عام 2019، حينما نجح الإثيوبي جي تانا موللا في تحقيق زمن قدره 2.03.34 ساعة، بينما حققت مواطنته العداءة تيجست كيميتا رقم السيدات، وقدره 2.16.07 ساعة في 7 يناير 2024.



وكانت النسخة الـ23 من ماراثون دبي التي أقيمت في يناير 2024، قد شهدت تحقيق 24 رقماً تأهيليا إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث حقق 13 عداء من الرجال زمناً أفضل من الرقم التأهيلي المقدر بـ2:11:30 ساعة، فيما حققت 11 عداءة زمناً أفضل في سباق السيدات من الرقم التأهيلي المقدر بـ2:29:30 ساعة، بإجمالي 24 عداء وعداءة.



من جانبه، أعرب المستشار أحمد الكمالي المنسق العام للماراثون، عن تفاؤله بما ستحققه النسخة المقبلة من السباق كماً وكيفاً على صعيد السباقات الثلاثة أو المتسابقين، وأكد أن الأرقام التي سيحققها المتسابقون ستكون محط أنظار المهتمين بالماراثونات على مستوى العالم، بعدما أصبح الماراثون من بين أفضل 6 ماراثونات على مستوى العالم في الرجال، وأفضل رابع ماراثون بالنسبة للسيدات، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة أوشكت على وضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة الحدث العالمي مع الإشادة بأهمية الدور الذي تقدمه جميع المؤسسات الوطنية لإنجاح هذا الماراثون.