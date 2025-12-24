5 أيام حفل زفاف فينوس ويليامز وأليكسيس أوهانيان

أعلنت نجمة التنس الأمريكية فينوس ويليامز (45 عامًا)، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن زواجها من الممثل وعارض الأزياء الإيطالي أندريا بريتي خلال عطلة نهاية الأسبوع في بالم بيتش بولاية فلوريدا بعد احتفالات استمرت 5 أيام.

ولم تشارك ويليامز في أي بطولة منذ 16 شهرًا قبل مشاركتها في بطولة واشنطن المفتوحة في يوليو الماضي، حيث أصبحت ثاني أكبر لاعبة تفوز بمباراة فردية على مستوى الجولة.

وتستعد فينوس ويليامز الفائزة بسبع بطولات غراند سلام في فردي السيدات، لموسمها الثالث والثلاثين على التوالي في جولة رابطة محترفات التنس، اعتبارًا من بطولة أوكلاند في يناير 2026.