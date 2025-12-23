أوسيك البطل الذي لم يُهزم يكشف سر نجاحه في القمة العالمية للرياضة

أعلنت اللجنة المنظمة لـ"القمة العالمية للرياضة"، عن انضمام أوليكساندر أوسيك، الملاكم الأوكراني الذي لم يُهزم والحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية إلى قائمة النجوم المتحدثين.

وتعقد القمة يومي 29 و30 ديسمبر الجاري، في مدينة جميرا في دبي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "نُوحّد العالم عبر الرياضة".

ويعد أوسيك، بطلاً استثنائياً وملهماً، حقق مسيرة خالدة، بتتويجه بألقاب العالم في وزن الكروزر ويت والوزن الثقيل. وبفضل مهاراته الفنية الدقيقة وانضباطه الصارم، ترك بصمة واضحة في عالم الملاكمة. وسيكشف أوسيك عن سر نجاحه وتميزه.

وتُعد القمة أكبر تجمع عالمي من نوعه، إذ تجمع تحت مظلتها كبار صُنّاع القرار في القطاع الرياضي، وخبراء دوليين، ونجوماً عالميين، إلى جانب ممثلي الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، والمستثمرين والمبتكرين، ضمن منصة واحدة للحوار وتبادل الرؤى واستشراف مستقبل الرياضة على المستوى العالمي.

وتشهد القمة حضور أكثر من 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً من نجوم وقادة الرياضة، في 20 جلسة نقاشية وحوارية، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي يضم نجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف استشراف وصناعة مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي.