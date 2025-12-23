سيف النعيمي: اتحاد الشطرنج ملتزم بقرارات «الأولمبية الوطنية» لضمان استقرار اللعبة

دبي - البيان

بدأ اتحاد الإمارات للشطرنج الترتيب للمرحلة المقبلة، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد بتفويض نائب رئيس الاتحاد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي برئاسة الاتحاد، خلال الفترة الحالية، على أن يتولى ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام المساعد، مهام الأمين العام بالإنابة، تمهيداً للبدء في إجراءات انتخابية جديدة، تشمل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وإعادة تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، وتحديد موعد الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد في الدورة الجديدة.



وأكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، والمفوض حالياً برئاسة الاتحاد، أن الاتحاد يحترم ويقدر قرارات اللجنة الأولمبية الوطنية، ويلتزم التزاماً كاملاً بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، باعتباره حكماً واجب النفاذ، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.



وأوضح النعيمي أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب مصلحة اللعبة، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي، مشيراً إلى أن الاتحاد باشر فعلياً اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وفي مقدمتها إعادة تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، وفقاً لما ورد في الحكم الصادر والنظام الأساسي للاتحاد، مع إعداد جدول زمني واضح وشفاف لمراحل العملية الانتخابية المقبلة.



وبين أن حصر صلاحيات مجلس الإدارة في تسيير الأعمال اليومية يأتي التزاماً بالإطار القانوني، وضماناً لعدم اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو مؤسسية خارج هذا النطاق، مؤكداً أن نقل الصلاحيات الإدارية يهدف إلى ضمان استمرارية العمل، وعدم تعطيل الأنشطة والبرامج الرياضية المعتمدة.



وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن احترام قرارات اللجنة الأولمبية الوطنية وتنفيذها يمثل الخيار الأمثل لترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة، وتعزيز ثقة الأندية واللاعبين والجماهير، وصولاً إلى تصحيح كامل للوضع التنظيمي للاتحاد، وفق الأطر القانونية المعتمدة.