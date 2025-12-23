محمد سهيل النيادي رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية

اعتمد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرماية للدورة الجديدة 2024–2028، برئاسة سعادة محمد سهيل خميس النيادي.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: حسن محمد عبدالله بن هديه، وخلف سالم عوض الواحدي، وسالم سعيد سالم السبوسي، وسيف راشد هاشل الزحمي، وسيف عبد القادر منصور النعيمي، وعبدالله إبراهيم جاسم التميمي، ومالك مصبح عبدالله الكتبي، إلى جانب مريم خليل عبدالله الشحي.

ويأتي اعتماد التشكيل الجديد في إطار دعم العمل المؤسسي للاتحادات الرياضية، وتعزيز مسيرة رياضة الرماية على مستوى الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب خطط التطوير ويرتقي بالنتائج والإنجازات في المحافل المحلية والدولية.