«شباب فريق أبوظبي» جاهز لكأس الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي بالحمرية



يشارك فريق أبوظبي للإبحار الشراعي في منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للشباب للإبحار الشراعي 2025، التي تستضيفها منطقة الحمرية خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، بتنظيم نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي. ويمثل فريق أبوظبي في البطولة عدد من البحارة ضمن فئة الأوبتمست وفئة الإلكا، وذلك في إطار خطة النادي الهادفة إلى دعم المواهب الوطنية الشابة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة من خلال المشاركة في البطولات القارية.



وضمت قائمة فريق أبوظبي المشارك في البطولة كلاً من: خليفة أحمد الرميثي، زايد عمر الحوسني، ذياب المهيري، حمد فهد المهيري، راشد محمد النيادي، الماسا المرزوقي وعلي سعيد الرميثي وجميعهم في فئة الأوبتيمست.

كما يشارك فريق الإلكا بفريق مكون من: مروة حسن الحمادي، اليازية حسن الحمادي، كاميليا القبيسي، عبدالله يحيى الزبيدي، سيف إبراهيم الزعابي وسيمون خريستوف، إضافة للطاقم الإداري والطاقم الفني والمدربين.



وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الإعداد والتطوير الذي ينفذه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بهدف صقل مهارات اللاعبين، وتعزيز حضورهم في المنافسات الإقليمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات المقبلة.