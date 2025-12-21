«جلفار 55» و«زلزال 51» يتوجان بلقب الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية



بمشاركة كبيرة وسط مستويات تنافسية قوية، أقيمت منافسات الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس السبت في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» في منطقة الجداف بدبي. واشتملت المنافسات على 3 أشواط، بواقع شوطين لفئة المحلية للإماراتيين، وشوط للفئة المفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث شهد الشوط الأول للفئة المحلية، فوز القارب «جلفار 55» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، وبرعاية مجموعة سبارك، وجاء في المركز الثاني القارب «الذهب 64» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي، وحل بالمركز الثالث القارب «رأس الخيمة 27» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس.



وفي الشوط الثاني للفئة المحلية، فاز القارب «زلزال 51» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة سليمان أحمد المرعي، بالمركز الأول، فيما نال المركز الثاني القارب «وادي حام 2» لسمو الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، وبقيادة النوخذة يوسف علي الشحي، وجاء بالمركز الثالث القارب «الذهب 4» للمالك والنوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي.



أما في شوط الفئة المفتوحة، فحقق المركز الأول القارب «الذهب 2» للبوم مارين صناعة القوارب، وبقيادة النوخذة أحمد إبراهيم الغملاسي، وجاء في المركز الثاني القارب «بلعرب» للجنة الأولمبية العمانية، وبقيادة النوخذة حميد سالم البحري، وبالمركز الثالث القارب «جلفار 2» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي.



وقام محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين، والإشادة بالمستويات التي قدمها المشاركون، بما يجعلنا نترقب إثارة كبيرة في سباق كأس آل مكتوم بنسخته الـ 29 لقوارب التجديف المحلية، والمقرر إقامته الأسبوع المقبل، وقال: «تم اتخاذ أفضل طريقة ممكنة للتعامل مع الرياح القوية وحالة الطقس التي صاحبت المنافسات، وسارت كل الإجراءات بالتزام من المشاركين، مع ارتفاع نسق التنافس في الجولة الثانية بما يعكس التحضيرات القوية التي قاموا بها، ورغبة الجميع بالصعود على منصة التتويج، وهو أمر يصب في صالح تعزيز نشر وإبراز هذه الرياضة التراثية البحرية».



من جهته، أشاد حميد بن سالم البحري، رئيس فريق عمان للتجديف وممثل اللجنة العمانية للرياضات البحرية، بأجواء المنافسات والتنظيم المتميز من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وقال: «سعداء بمشاركة أشقائنا في دولة الإمارات هذه المنافسات البحرية التراثية، وسعينا أن نقدم أقصى أداء ممكن ونجحنا بالتواجد على منصة التتويج في المركز الثاني، ونطمح دائماً بالمنافسة، وبالتوقيت ذاته تعيش هذه الأجواء المجتمعية الرائعة التي يلتقي فيها أبناء مجتمعات الخليج لممارسة رياضات الآباء والأجداد».



شهدت المنافسات مشاركة متميزة ولافتة من الأشقاء الثلاثة لماجد ناصر، حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق ونادي الحمرية حالياً، وهم حميد وعبيد وسالم ناصر، حيث شاركوا مع فريقي الفجيرة وبدر في المنافسات.

وكشف الأشقاء، أن ممارسة رياضة التجديف من التقاليد العائلية التي يمارسها الجميع دون استثناء، بداية مع ماجد ناصر قبل أكثر من عشرين عاماً، قبل أن يتحول بعد ذلك لممارسة كرة القدم بشكل احترافي، وبالنسبة لهم فإنهم يواصلون ممارسة هذه الرياضة في تقليد تراثي إماراتي يفتخرون به، إلى جانب دورها في ممارسة النشاط البدني وتعزيز قوة الجسد والصحة.