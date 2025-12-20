دبي ترسخ مكانتها عاصمة عالمية للبطولات والنجوم



تواصل دبي خلال شهر ديسمبر، ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للرياضة، مع أجندة حافلة بالبطولات القارية والعالمية، والفعاليات النوعية، والمعسكرات الدولية، التي تستقطب نخبة من نجوم ومشاهير الرياضة من مختلف أنحاء العالم، في شهر بات يمثل ذروة الحراك الرياضي السنوي في الإمارة.



ويشهد ديسمبر تنظيم مجموعة واسعة من البطولات الكبرى في ألعاب متعددة، تشمل الرياضات البحرية، وسباقات الخيل، والرياضات القتالية، إلى جانب منافسات دولية في الألعاب الجماعية والفردية، ما يعزز حضور دبي على خارطة الرياضة العالمية، ويجعلها محطة أساسية للاتحادات الدولية والأندية الكبرى في ختام كل عام.



كما تستضيف دبي خلال الشهر نفسه عدداً كبيراً من المعسكرات التدريبية الشتوية لأندية ومنتخبات عالمية، اختارت الإمارة وجهةً مفضلة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية الحديثة، وطقسها الرائع، إضافة إلى منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والطبية والفنية.



ويحظى ديسمبر بزخم استثنائي، مع تنظيم القمة العالمية للرياضة، يومي 29 و30 ديسمبر، التي تمثل منصة دولية تجمع قادة القطاع الرياضي، وصناع القرار، ومسؤولي الاتحادات والأندية، والخبراء والمستثمرين، لمناقشة مستقبل الرياضة العالمية، واستعراض أحدث التوجهات في مجالات الإدارة، والتكنولوجيا، والاستثمار الرياضي، وتعزيز الشراكات الدولية.



وتتجه أنظار العالم أيضاً إلى دبي، مع تنظيم حفل جوائز «غلوب سوكر»، الذي بات أحد أبرز الأحداث السنوية في كرة القدم العالمية، ويستقطب نخبة نجوم اللعبة وصناعها، من لاعبين ومدربين ورؤساء أندية ووكلاء أعمال، إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة، ما يعزز الحضور العالمي للإمارة، ويكرسها منصة للاحتفاء بالإنجازات الرياضية.



وتستقبل دبي خلال الشهر عدداً كبيراً من نجوم ومشاهير الرياضة العالمية، سواء للمشاركة في العديد من البطولات والفعاليات، أو لحضور الجوائز والمؤتمرات، في مشهد يعكس الثقة الدولية المتنامية بقدرة الإمارة على تنظيم أكبر الأحداث، وفق أعلى المعايير العالمية.



ولا يقتصر الدور الرياضي لدبي على استضافة البطولات المؤقتة، بل تمتد مكانتها لتكون مركزاً دولياً لرياضات الرجبي والغولف والتنس، من خلال استضافة بطولات سنوية كبرى، ومعسكرات تدريبية، واحتضان أكاديميات ومرافق عالمية المستوى، جعلت منها وجهة مفضلة للنجوم المحترفين والهواة، على حد سواء.



وشملت أجندة ديسمبر استضافة عدد من البطولات العالمية والقارية، من بينها بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وبطولة الجائزة الكبرى للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، التي تمثل الجولة الختامية لبطولة العالم، إلى جانب بطولة العالم للملاكمة الدولية للرجال، فضلاً عن تنظيم «تحدي قناة دبي المائية»، الذي يعكس البعد المجتمعي والتنوع الرياضي الذي تحرص عليه الإمارة، كذلك بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، في نسختها الـ 28، والتي ساهمت في اكتشاف العديد من نجمات التنس العالميات.



كما كانت دبي خلال الشهر نقطة انطلاق النسخة الافتتاحية من كأس العالم للترايثلون للسيدات، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، في خطوة تعكس التزام الإمارة بدعم الرياضة وتمكين المرأة.



وأكد عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية من كأس العالم للترايثلون للسيدات، يعكس رؤية دبي الواضحة في دعم الرياضة وتمكين المرأة، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأحداث الرياضية الدولية.



وقال إن هذا النجاح يؤكد قدرة دبي على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، بفضل منشآتها المتطورة، وكفاءة كوادرها الوطنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استقطاب المزيد من البطولات النوعية، التي تعزز الإرث الرياضي والمؤسسي للإمارة، وتواكب تطلعات القيادة، وتنسجم مع خطة دبي الرياضية، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للرياضة والفعاليات الكبرى.



وأشار ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، إلى أن استضافة دبي للعديد من البطولات الدولية الكبرى في التنس على مدار العام، لا سيما خلال شهر ديسمبر، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة التنس العالمية، مؤكداً استمرار العمل على رفع عدد البطولات الدولية، وتمكين اللاعبين من اكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة في المحافل العالمية.



وأكد محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن استضافة دبي للجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» خلال شهر ديسمبر، تعكس النهج الراسخ للإمارة في تنظيم البطولات الكبرى، مشدداً على أن الخبرة الطويلة للنادي في تنظيم البطولات العالمية، تترجم قدرة دبي على تقديم أحداث رياضية، وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزز مكانتها الرائدة في الرياضات البحرية عالمياً.