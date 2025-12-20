«فيكتوري تيم» بطل العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا 1»



حسم فريق الفيكتوري لقب بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في موسم استثنائي، شهد أيضاً فوزه بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس كات للمرة السابعة، ليحكم الفريق سيطرته على المشهد العالمي بجدارة واستحقاق.



وجاء فوز الفيكتوري بلقب الفرق حسابياً، بعد حصول شون تورونتي على متن زورق الفيكتوري 4، على المركز الأول اليوم، في سباق السرعة الثاني، ضمن منافسات جائزة الشارقة الكبرى، ليكسب 10 نقاط، وأضاف عليها 6 نقاط، بفضل وجود أليكس ويسكتروم على متن زورق الفيكتوري 3، في المركز الخامس في السباق، لتكون هذه الـ 16 نقطة كافية للفريق لحسم اللقب العالمي.

ورفع فريق فيكتوري رصيده الإجمالي إلى 177 نقطة، متقدماً بفارق 40 نقطة عن فريق الشارقة، الذي يوجد في المركز الثاني برصيد 137 نقطة، ويأتي فريق السويد في المركز الثالث برصيد 129 نقطة.



ويتطلع شون تورونتي إلى حسم اللقب العالمي للسائقين، عندما يخوض غمار منافسات السباق الرئيس يوم غدٍ الأحد، ضمن جائزة الشارقة الكبرى، وذلك بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 99 نقطة، حيث يكفيه الوجود في المراكز الخمسة الأولى في السباق، للابتعاد عن السويدي يوناس أندرسون، أقرب مطارديه في المركز الثاني، برصيد 85 نقطة، فيما يوجد أليك ويكستروم في المركز الثالث، برصيد 78 نقطة.



وهنأ محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري على هذا الإنجاز العالمي، الذي يتحقق للمرة الأولى في فئة «الفورمولا 1»، وبارك لهم على جهودهم الكبيرة، التي تكللت بهذه النجاحات، في موسم يعكس الرغبة والطموح الكبير، وحسن التخطيط للوجود على منصة التتويج من الباب الكبير.



وأشاد حارب بجهود المنظمين لجائزة الشارقة الكبرى لسباق «فورمولا 1» للزوارق السريعة، بما يعكس مكانة الشارقة البارزة في استضافة الأحداث الرياضية البحرية الدولية، وجاء حسم اللقب في «الإمارة الباسمة»، ليكون له طعم خاص على أرض دولة الإمارات.