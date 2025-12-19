نوفاك ديوكوفيتش ينضم إلى قائمة نجوم «القمة العالمية للرياضة» بدبي



انضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى قائمة النجوم العالميين المشاركين في «القمة العالمية للرياضة»، والتي ستقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر 2025 في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة».



وسيكون ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالمياً والبالغ 38 عاماً من بين 70 متحدثاً من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية الذين تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية، من بينهم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وناصر الخليفي، ورونالدو نازاريو، وباولو مالديني، وحبيب نورمحمدوف، وماني باكياو، وريجي بوش، وأنس جابر، ونيك سانتوناستاسو،، إلى جانب شخصيات رياضية أخرى من مختلف دول العالم، ما يعزز مكانة القمة كمنصة عالمية تجمع الخبرة، والتميز، والتجارب الملهمة.



ويخوض ديوكوفيتش، المصنف الرابع عالمياً والبالغ 38 عاماً، منافسات دورة أديلايد لكرة المضرب (250 نقطة) من 12 إلى 17 يناير المقبل، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة، حيث يسعى للتتويج بلقبه الحادي عشر ورفع غلته في بطولات «الغراند سلام» إلى 25 لقباً.



وخلال هذا الموسم، حقق ديوكوفيتش الفوز بلقبيه رقم 100 و101 في بطولات رابطة محترفي التنس ( لقب جنيف في مايو وأثينا في نوفمبر)، ليصبح أول لاعب يفوز بلقب لمدة 20 عاماً متتالية وثالث لاعب يفوز بـ 100 لقب أو أكثر (بعد روجر فيدرر (103) وجيمي كونورز (109). و حقق آخر ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023.