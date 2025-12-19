انطلاق منافسات كرة القدم والسلة الفيجيتال والروبوتات بدورة ألعاب المستقبل - أبوظبي 2025



انطلقت، أمس، منافسات دورة ألعاب المستقبل – أبوظبي 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» والمستمرة حتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، يتنافسون ضمن 11 فئة تجمع بين المنافسات الحية والألعاب الرقمية، على جوائز مالية تقارب 5 ملايين دولار أمريكي.



وشهد اليوم الافتتاحي إقامة منافسات مكثفة في عدد من الرياضات الفيجيتال التي تمزج بين التنافس الرقمي والأداء البدني، وسط حضور جماهيري وتفاعل لافت داخل قاعات المعرض.

ومن بين أبرز المنافسات التي أقيمت في اليوم الأول مواجهات لعبة دوتا 2، وكرة القدم الفيجيتال، وكرة السلة الفيجتال 3x3، ومنافسات الألعاب الرقمية عبر أجهزة الكمبيوتر.



ومع ختام اليوم الأول، خطفت منافسات معركة الروبوتات الأنظار، حيث تمكن نادي فيرس روك من حسم إحدى المواجهات خلال دقيقتين ونصف الدقيقة فقط باستخدام روبوت عملاق يزن 110 كيلوغرامات، ليضمن التأهل إلى الدور التالي.