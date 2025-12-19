مهرجان دبي للتسوق.. فعاليات رياضية متنوعة



كشف مهرجان دبي للتسوق عن برنامج واسع النطاق من الفعاليات الرياضية يمتد على مستوى الإمارة طوال شهري ديسمبر ويناير، ويضم مزيجاً متكاملاً من البطولات الاحترافية، والفعاليات المجتمعية، وتحديات التحمّل، وأنشطة اللياقة في الهواء الطلق، إضافةً إلى مباريات احترافية في كرة السلة والبيسبول، وبطولات البولو، وسباقات نصف الماراثون، وسباقات الخيل، بما يوفّر تجربة رياضية شتوية تجمع الرياضيين والعائلات والجمهور في أجمل الأجواء.



وتؤكد هذه الأجندة المتنوعة التزام مهرجان دبي للتسوق بدعم نمط الحياة الصحي والنشط، وتسليط الضوء على مرافق دبي الرياضية العالمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال أشهر الحرارة المعتدلة وموسم الأنشطة الخارجية الأبرز في الإمارة.



ويشارك نادي دبي لكرة السلة في سلسلة من المباريات الدولية ضمن موسم 2025–2026، حيث يستضيف في كوكا كولا أرينا مواجهة قوية أمام نادي EA7 إمبوريو أرماني ميلانو ضمن منافسات اليوروليغ في 23 ديسمبر، تليها مباراة في الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة أمام فريق كركا بتاريخ 26 ديسمبر.

وتنطلق كرنفال سباقات دبي، حيث يُعد الموسم الشتوي الفترة الأغنى بسباقات الخيل، التي تشهد مشاركة نخبة من الخيول العالمية وأمهر الفرسان الدوليين.



ويضيف دوري الحبتور للبولو طابعاً نابضاً بالحيوية والتشويق إلى موسم العطلات، لتمنح الحضور تجربة رياضية وترفيهية استثنائية، وتنطلق بطولة كأس دبي الفضية للبولو ضمن البرنامج الخاص بفعاليات رياضة البولو في دبي، وتشهد منافسة ستة من أفضل الفرق في العالم ضمن فئة 20 هنديكاب.



وفي الرابع من يناير تنطلق المرحلة الرابعة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية التي تمثل الجولة المحطة الختامية ضمن جولات تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وتهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمّل لدى المشاركين قبيل خوض المنافسة الكبرى.



وتقف الفرق المشاركة في سباق هود تو كوست دبي أمام تحدٍ رياضي فريد من نوعه في العاشر من يناير، يتمثل في اجتياز سلسلة من مراحل التتابع عبر مساراتٍ صحراوية شاسعة، مع تولّي كل عدّاء مهمة اجتياز المرحلة بكاملها، قبل تسليم الراية لزميله في الفريق.



وتنطلق الجولة الرابعة من سباق سكتشرز برفورمانس رَن - في مضمار ميدان بالعاشر من يناير في فعالية رياضية مجتمعية حافلة بالمرح تناسب جميع أفراد العائلة، وتوفر للمشاركين فرصة الجري عبر طرق ميدان الخالية من حركة المركبات، مع خيارات متعددة للمسافات.



وتُقام النسخة الثالثة والعشرون من نصف ماراثون ميناء خور دبي سترايدرز 2026 في الحادي عشر من يناير، وهو سباق رياضي رائد يُصنّف ضمن أكبر سباقات نصف الماراثون في دولة الإمارات والشرق الأوسط.



ويقدم مهرجان دبي للتسوق فعاليات رياضية متنوعة تشمل منافسات دولية متميزة، وسباقات مجتمعية، وبطولات بولو، وسباقات متعددة المسافات، وتحديات وسط المشاهد الطبيعية الخلابة، إلى جانب ليالي السباقات المتكررة في ميدان، ليجعل من فصل الشتاء في دبي موسماً نابضاً بالحياة، متفرداً بالرياضة، والرفاهية، والتجارب الخارجية.



ويحظى مهرجان دبي للتسوق 2025-2026 بدعم من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرها من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.