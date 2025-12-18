وزير الشباب المصري: استضافة القاهرة لماراثون زايد الخيري تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن ماراثون زايد الخيري بنسخته العاشرة، المقرر إقامته في 26 ديسمبر الجاري، في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، يعد من أبرز الفعاليات الرياضية ذات البعد الإنساني، لما يحمله من رسالة سامية في دعم المرضى والمحتاجين، مشيراً إلى أن استضافة مصر للماراثون تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات، ومكانة الدولة المصرية وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.



وأكد صبحي أن تنفيذ الماراثون يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الرياضية والإنسانية المشتركة.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم، عقب اجتماع موسع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة والمنظمين، لبحث ومتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم الماراثون الذي يبلغ إجمالي جوائزه 20 مليون جنيه.



وتناول الاجتماع استعراض كل التجهيزات الخاصة بتنفيذ الماراثون، إلى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية للحدث، بما يشمل أماكن الانطلاق، ومسارات السباق، وآليات المشاركة لمختلف الفئات العمرية، فضلاً عن ترتيبات الدعاية والتسويق، والإشراف الطبي، والإجراءات التأمينية، بما يضمن خروج الماراثون بصورة تليق بقيمته ومكانته.



يذكر أن ماراثون زايد الخيري يقام سنوياً بمشاركة واسعة من مختلف الأعمار، ويخصص عائده لدعم عدد من المشروعات والمبادرات الخيرية، في إطار تعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع ونشر قيم الخير والعطاء.