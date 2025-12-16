8 ميداليات لمنتخب الإمارات للخماسي في بطولة العالم



حصد منتخب الإمارات للخماسي الحديث 8 ميداليات ملونة بواقع 5 فضيات و3 برونزيات، في بطولة العالم بجنوب أفريقيا، وذلك في منافسات البياثل والترياثل وليزر رن، في النسخة التي شارك فيها 1800 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، في مدينة موسيل باي، والتي شهدت سباقاً مثيراً بين نجوم العالم وسط أجواء رائعة نجح خلالها منتخبنا في وضع بصمته الإيجابية في أول مشاركة عالمية.



وجاءت نتائج منتخبنا كالتالي، في فئة 9 سنوات (أولاد)، فاز منتخبنا بالميدالية الفضية في مسابقة البياثل (فرق)، وفضية مسابقة الترياثل (فرق)، وبرونزية مسابقة الليزر رن (فرق)، ومثل المنتخب في هذه الفئة كل من سعيد الكتبي، محمد القايدي، حمدان القايدي.



وفي فئة 40 عاماً حقق منتخبنا إنجازاً لافتاً بـ3 فضيات في مسابقة البياثل والترياثل، والليزر رن من خلال اللاعبين عادل النعيمي، خالد عبدالله، سعيد سالم الكثيري، وفي فئة العمومي (رجال) حصل منتخبنا على برونزية مسابقة الليزر رن، وبرونزية مسابقة الترياثل (فرق)، من خلال اللاعبين عبدالله محمد عبدالرحمن، حمد عيسى الدوسري، أحمد راشد سالم.



رافق البعثة في هذه البطولة كل من الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعضوا مجلس الإدارة عدنان الهاشمي وأحمد البادي، إضافة إلى المدربين عبدالله العيدي ومحمد قاسم.



وعبرت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بالنتائج التي تحققت في هذه المشاركة الأولى عالميا قائلة: «أثبت لاعبونا أنهم على قدر المسؤولية، واستطاعوا أن يؤكدوا جدارتهم بين نجوم العالم في المنافسات التي تواجدوا فيها، وبذل لاعبونا وجهازهم الفني جهداً كبيراً سواء في المنافسات، أو قبل السفر لجنوب أفريقيا من خلال معسكرات محلية بالدولة نجحوا خلالها في الوصول إلى المستوى المطلوب والعودة من جنوب أفريقيا بمحصلة جيدة للغاية في أول بطولة عالم نشارك فيها وسط مشاركة 1800 لاعب ولاعبة من دول لها باع طويل في هذه الرياضة».

وقالت : «أشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما بذلوه، ونتقدم بالشكر إلى وزارة الرياضة على دعمها المستمر، وإلى نادي مليحة على تعاونه ودعمه لنجاح مشاركة المنتخب في هذا المحفل العالمي».

وأضافت الدكتورة هدى المطروشي : «هذه بداية جيدة ومبشرة للاعبينا الصغار الذين حققوا استفادة كبيرة بعد الاحتكاك بمدارس عالمية مختلفة ستكون لها نتائجها وثمارها الإيجابية في مستقبل البطولات التي نخطط للمشاركة بها على كافة المستويات».