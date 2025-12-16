اللجنة الأولمبية الوطنية تؤكد فقدان اتحاد الشطرنج للشرعية القانونية

مجلس إدارة الاتحاد يقرر نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه





اعتبرت اللجنة الأولمبية الوطنية أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج فقد شرعيته القانونية نتيجة إبطال ترشح الرئيس الحالي وإلغاء القائمة الانتخابية وإلغاء لجنة الانتخابات والطعون، وهو ما نشأ عنه حالة قانونية تمنع المجلس من اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو مؤسسية، ويقتصر دوره على تصريف الأعمال اليومية فقط.



ودعت اللجنة الأولمبية الوطنية اتحاد الشطرنج إلى التنفيذ الفوري للحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وجاء في خطاب وجهته اللجنة إلى الاتحاد: «إن الحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي هو حكم نهائي وواجب النفاذ فور صدوره طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023، ولا يجوز تعليق تنفيذه بحجة انتظار تفسير من هيئة التحكيم، إذ إن طلب التفسير – وفق المادة (84) من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي – لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المركز».



وكان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أصدر أكتوبر الماضي، حكمه النهائي بشأن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة 2025 – 2028 وقرر بطلان ترشح تريم مطر تريم لرئاسة الاتحاد لعدم استفائه الشروط، كما قرر مركز التحكيم الرياضي إلغاء لجنة الانتخابات ولجنة الطعون وإعادة تشكيلهما بأعضاء جدد وفقاً للنظام الأساسي بالاتحاد.



كما رفضت اللجنة الأولمبية الاعتراف بقرارات مجلس الإدارة الحالي ومن بينها تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون بعد صدور حكم مركز التحكيم الرياضي، ومن قبل مجلس إدارة فقد صفته القانونية، واعتبرتها مخالفة جسيمة لحكم التحكيم، ولا يعتد به قانوناً، كما يعد تدخلاً غير مشروع في العملية الانتخابية.



وأكدت اللجنة الأولمبية عدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية العادي لاتحاد الشطرنج المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2025 وما صدر عنه من قرارات وعدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2025 وما صدر عنه من قرارات وعدم الاعتداد بالتعديلات التي تمت على النظام الأساسي لاتحاد الإمارات للشطرنج، واعتبرت اللجنة الأولمبية أن الوضع التنظيمي للاتحاد غير مصحح إلى حين تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً.



كما أكدت اللجنة الأولمبية أنه لا يمكنها الاعتداد بأي إجراءات مخالفة لحكم التحكيم أو للنظام الأساسي، ويظل الاتحاد ملزماً بإعادة تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون وفق الحكم الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.



وبناء على موقف اللجنة الأولمبية الوطنية، عقد مجلس إدارة اتحاد الشطرنج اجتماعاً، أول من أمس، قرر خلاله نقل صلاحيات ومهام رئيس الاتحاد الحالي ، إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ونقل صلاحيات ومهام الأمين العام ، إلى الأمين العام المساعد، كما قرر مجلس الاتحاد تنفيذ استمرار خطة النشاط للموسم الرياضي 2026.