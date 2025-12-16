منافسات قوية في بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026



شهد اليومين الرابع والخامس من فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 منافسات قوية وحماسية في بطولة الصقور، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمحترفين، حيث أقيمت الأشواط في أجواء تنافسية عالية عكست المكانة الكبيرة التي تحظى بها رياضة الصقور ضمن الموروث الإماراتي الأصيل، وما تتميز به من دقة وسرعة ومستويات فنية متقدمة، ضمن برنامج المهرجان الذي يجمع بين الرياضات التراثية والحديثة في قلب منطقة ليوا.



جاءت منافسات اليوم الأول مخصصة لفئة الملاك فرخ، عبر أربعة أشواط شملت فئات الفرخ جير شاهين، الفرخ جير بيور، الفرخ جير قرموشة، والفرخ جير تبع، حيث حقق الصقر رقم 11 لمالكه جمعة عبدالله الفلاحي المركز الأول في فئة جير تبع بزمن 15.554 ثانية، وحل ثانياً الذيب لعبد الوهاب سالم الهاجري بنفس الزمن، وجاء ثالثاً الصقر رقم 77 لعبدالله راشد المانع المنصوري بزمن 15.676 ثانية، فيما توج الصقر 54 لعبدالله راشد المنصوري بلقب فئة جير شاهين بزمن 15.988 ثانية، متقدماً على مقبول لراشد سعيد الكتبي، وثالثاً عيد لراشد علي المزروعي، كما فاز الصقر البرج لمالكه سلمى محمد ناصر المنصوري بالمركز الأول في فئة جير بيور بزمن 15.422 ثانية، وجاء رماد لحمد أحمد مجرن ثانياً، والصقر رقم 96 لعلي إبراهيم الغفلي ثالثاً، وفي فئة جير قرموشة أحرز الثمامة لعلي شخبوط الكعبي المركز الأول بزمن 15.382 ثانية، تلاه قمرا لحمدان مبارك المنصوري، ثم الصقر رقم 78 لجمعة عبدالله الفلاحي.



وتواصلت الإثارة في اليوم الثاني مع إقامة أربعة أشواط لفئة المحترفين فرخ، حيث فاز مبهر لبطي خلفان القبيسي بالمركز الأول في شوط جير شاهين بزمن 17.468 ثانية، وتصدر كايف لحميد راشد المنصوري شوط جير بيور بزمن 16.360 ثانية، فيما توج إثارة لبطي خلفان القبيسي بلقب شوط جير قرموشة بزمن 16.943 ثانية، واختتمت المنافسات بتفوق تي 92 لخالد راشد المنصوري في شوط جير تبع بزمن 16.883 ثانية، على أن تُختتم منافسات يوم الصقور ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 بإقامة اليوم الأخير غداً الأربعاء، وسط ترقب لمنافسات أكثر قوة وندية ضمن أجندة المهرجان التي تتواصل حتى الثالث من يناير.