«دبي البحري» ينظم الجولة الثانية لسباق قوارب التجديف المحلية السبت المقبل



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل في الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، والمقرر إقامته السبت المقبل في «ممشى مدينة دبي الطبية المرحلة الثانية» في منطقة الجداف بدبي، وسط توقعات بمنافسة قوية في فئتي المحلية والمفتوحة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة شوطين للفئة المحلية للإماراتيين، والمفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة، قابلة للزيادة بانتظار أعداد المسجلين، حيث سبق إقامة شوطين للفئة المحلية في الجولة الأولى بعدما وصل أعداد المسجلين في هذه الفئة 26 قارباً، فيما شارك بالمجمل في تلك الجولة 42 قارباً.



وأعلنت اللجنة المنظمة عن جديد ترتيبات الجولة الثانية، وأبرزها التنبيه على جميع القوارب المشاركة في السباق وضع رقم المحمل على الرقعة الخلفية للقارب بشكل واضح وبارز، حيث سيتم إجراء الفحوصات الفنية على القوارب المشاركة قبل بداية السباق، إلى جانب إقامة قرعة لتحديد ترتيب وقوف المتسابقين على خط البداية لضمان الشفافية والمساواة في كافة الإجراءات المحكمة للمنافسات.



وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الجولة المقبلة من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية تشكل محطة قوية مع ارتفاع مستويات المشاركين بشكل تصاعدي عقب الجولة الأولى، ومع مواصلة التحضيرات المكثفة عقب هذه الجولة لمنافسات سباق كأس آل مكتوم الـ 29 لقوارب التجديف المحلية الذي يقام يوم 27 ديسمبر الجاري، وقال: «تعتبر رياضة التجديف واحدة من أكثر الرياضات البحرية متعة وتحدياً على روزنامة فعالياتنا الرياضية السنوية، وينعكس تقارب المستويات في رفع حماس ومتابعة الجماهير التي تتوافد إلى موقع المنافسات وتضيف المزيد من البهجة على الأجواء العامة للسباق، ليتحول السباق إلى ملتقى مجتمعي جميل يجمع بين أبناء دولة الإمارات وأبناء دول الخليج لإبراز قدراتهم في هذا النوع من المسابقات التراثية التي تتناقلها الأجيال تباعاً».



وشهدت الجولة الأولى التي أقيمت قبل أسبوعين، تحقيق القارب «زلزال 1» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة سليمان أحمد المرعي، المركز الأول في الشوط الأول للفئة المحلية، وجاء بالمركز الثاني القارب «رأس الخيمة» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة ناصر حسن الكاس، وبالمركز الثالث القارب «الزير 79» لمالكه محمد راشد بن شاهين، وبقيادة النوخذة أحمد خليفة سعيد

.

وفي الشوط الثاني للفئة المحلية، توج بالمركز الأول القارب «جلفار 55» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، وبرعاية مجموعة سبارك لعبدالله الشحي، ونال المركز الثاني القارب «مزاحم 70» للشيخ صقر بن سعود القاسمي، وبقيادة النوخذة أحمد محمد الشحي، وجاء بالمركز الثالث القارب «الظفرة 1» لمالكه محمد عبدالعزيز الحمادي وبقيادة النوخذة سلطان عابد الحمادي.



وفي شوط الفئة المفتوحة، كان الفوز من نصيب القارب «جلفار 61» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي برعاية مجموعة سبارك لعبدالله الشحي، وجاء بالمركز الثاني القارب «جلفار 2» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوحذة بدر ناصر الشحي، وبالمركز الثالث القارب «الظفرة 15» لمالكه «مارين ATC لصناعة القوارب»، وبقيادة النوخذة محمد عبدالعزيز الحمادي.