لاعب صاعد يصنع التاريخ في دوري السلة الأمريكي



كان كوبر فلاج، لاعب فريق دالاس مافريكس، الناشط ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه)، على موعد مع التاريخ في المسابقة خلال لقاء فريقه ضد مضيفه يوتا جاز.

وأصبح فلاج صاحب أعلى رصيد من النقاط يسجله لاعب يبلغ 18 عاماً في مباراة واحدة بتاريخ المسابقة العريقة، لكنه لم يتمكن من الاستمتاع بهذا الإنجاز، عقب خسارة مافريكس بنتيجة 133 - 140، مساء الاثنين



وأحرز فلاج 42 نقطة في المباراة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 37 نقطة والذي سجله ليبرون جيمس في 13 ديسمبر عام 2003.

وقال فلاج، الذي كان يضع كيساً من الثلج على كاحله بعد إصابته بالتواء في نهاية الوقت الأصلي للمباراة: «من الواضح أننا لم نفز. لذا يصعب علي أن أشعر بالسعادة، أو أي شيء من هذا القبيل، لكن من الواضح أنه نجاح».



كما أصبح فلاج خامس لاعب مبتدئ فقط يسجل 40 نقطة ويقوم بخمس متابعات تحت السلة ويقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في آخر 15 عاماً، حيث أنهى المباراة بسبع متابعات وست تمريرات حاسمة.



وقال جيسون كيد، مدرب دالاس مافريكس، عقب المباراة: «كلما زاد الوقت الذي يقضيه فلاج على أرض الملعب، زادت خبرته، وتحسن أداؤه. وقد أظهر ذلك جلياً الليلة».



ويقدم فلاغ أفضل مستوياته في الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ متوسط ​​نقاطه 25.7 نقطة في آخر سبع مباريات، كما يتسم أداؤه بالقوة ما يسهم في حصوله على رميات حرة، علماً أنه أحرز 15 نقطة من إجمالي 20 رمية حرة نفذها أمام يوتا.



أضاف فلاج: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ بداية الموسم، لذا أنا فخور بأدائي في الربع الأخير. إنها مباراة جديدة لكنني أشعر براحة أكبر فأكثر وأستقر في الملعب، بصراحة، ألعب على طبيعتي وأترك ​​اللقاء يأتي لي».



وسجل فلاج 12 نقطة في الفترة الرابعة (الأخيرة)، وقام بحركة ذكية ليجعل المباراة تذهب إلى الوقت الإضافي عندما تعمد إضاعة رمية حرة، لترتد الكرة بقوة، ما سمح لزميله ماكس كريستي بالاستحواذ عليها قبل 3.9 ثوانٍ على نهاية اللقاء، ليحصل على خطأ لمصلحته.



ومع غياب أنتوني ديفيس وإصابة العديد من زملائه في دالاس، ربما تكون هذه المباراة مؤشراً لما هو قادم، حيث سيصبح فلاج عنصراً أساسياً في هجوم دالاس مافريكس.