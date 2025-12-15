إشادة دولية بتنظيم دبي لأول كأس عالم للترايثلون للسيدات



حظي تنظيم دبي للنسخة الافتتاحية من كأس العالم للترايثلون للسيدات بإشادة دولية رفيعة المستوى، عقب النجاح الذي حققه الحدث العالمي الأول من نوعه والمخصص بالكامل للنساء، والذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وفي إطار خطة دبي الرياضية 2033، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون، بمشاركة دولية واسعة من مختلف القارات، ليشكّل محطة فارقة في تاريخ رياضة الترايثلون النسائية على مستوى العالم.



وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون أنطونيو أريماني بالتنظيم الاحترافي للبطولة، مؤكداً أن الحدث يمثل «إنجازاً تاريخياً لرياضة الترايثلون ولرياضة المرأة في المنطقة»، ومشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في خلق فرص جديدة للنساء للمشاركة والتنافس والتألق على الساحة الدولية. كما ثمّن الدور المحوري لمجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة المحلية في تقديم نموذج عالي المستوى من الاحترافية والالتزام وحسن الضيافة، إلى جانب دور اتحاد الإمارات للترايثلون في دعم تطوير اللعبة وتمكين المرأة والفتيات عبر الرياضة.



كما أكد رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون في رسالته أن الأجواء العامة في دبي، وجودة التنظيم، وتفاعل المتطوعين والشركاء، وضعت معياراً جديداً للنسخ المقبلة من البطولة، ولرياضة الترايثلون النسائية عالمياً، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز التعاون المشترك لإلهام المزيد من النساء والفتيات لاكتشاف هذه الرياضة.



وقال عيسى شريف، رئيس اللجنة المنظمة للحدث ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «نحن سعداء للغاية بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية من كأس العالم للترايثلون للسيدات، والذي يعكس رؤية دبي الواضحة في دعم الرياضة وتمكين المرأة، وترسيخ مكانة الإمارة على خريطة الأحداث الرياضية الدولية. أتوجه بالشكر والتقدير إلى الاتحاد الدولي للترايثلون والاتحاد الإماراتي للترايثلون على تعاونهما الوثيق ودورهما المحوري في إنجاح هذا الحدث، وعلى الثقة التي منحاها لدبي لتنظيم بطولة عالمية بهذا المستوى».



وأضاف: «هذا النجاح يؤكد أن دبي تمتلك القدرة الكاملة على استضافة وتنظيم أكبر وأهم الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تتمتع به من منشآت ومرافق رياضية مصممة وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية، إلى جانب كفاءة كوادرها الوطنية التي تمتلك الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة لإدارة وتنظيم البطولات الكبرى باحترافية عالية».

وأكد عيسى شريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية الدولية والعالمية في دبي، قائلاً: «نحن ماضون في تعزيز هذا النهج، والعمل على استقطاب بطولات نوعية جديدة تواكب تطلعات القيادة وتنسجم مع خطة دبي الرياضية، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرياضة والفعاليات الكبرى، ويترك إرثاً مستداماً على المستويين الرياضي والمؤسسي».



ولقي الحدث اهتماماً إيجابياً من شركاء دوليين في منظومة الترايثلون، حيث عبّر سام رينوف، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات T100، عن تقديره لنجاح النسخة الأولى من كأس العالم للترايثلون للسيدات في دبي، واصفاً البطولة بالناجحة على جميع المستويات، ومؤكداً تطلعه إلى بحث فرص التعاون المشترك بين سلسلة T100 والحدث في النسخ المقبلة، بما يعكس الثقة الدولية المتنامية بقدرة دبي على استضافة وتطوير البطولات العالمية النوعية.



وتضمنت منافسات «كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025» عدداً من الفئات شملت فئة السوبر سبرنت للمبتدئات والفئات العمرية فردي وفرق، وفئة السبرنت للهواة والفئات العمرية فردي وفرق، إضافة إلى فئة المحترفات التي تنافست فيها نخبة بطلات الأولمبياد والعالم. وأقيمت السباقات وفق المسافات المعتمدة لكل فئة، بما شمل السباحة والدراجات الهوائية والجري، ضمن برنامج زمني منظم يعكس جاهزية عالية على المستويين الفني واللوجستي.



وشهدت البطولة مشاركة أسماء بارزة في رياضة الترايثلون العالمية، إلى جانب فرق ومنتخبات تمثل دولاً من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا والأمريكتين، ما عزز من القيمة التنافسية للحدث ورسّخ مكانته كبطولة عالمية رائدة.

ونُقلت منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للحدث، إلى جانب بث سباق المحترفات عبر قنوات دولية، ما منح الحدث حضوراً عالمياً واسعاً، وعكس مكانة دبي المتقدمة كوجهة دولية لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية، كما حظي الحدث برعاية «دي بي ورلد» الراعي الرسمي للحدث، وتعاون شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة الجليلة.